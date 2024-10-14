Губернатор Камчатки лично обзвонил ряд граждан, которые обратились к нему в рамках «Прямой линии»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проверил, как идет решение вопросов, с которыми к нему в рамках «Прямой линии» обращались жители, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В субботу глава региона лично обзвонил нескольких заявителей.Так, житель Петропавловска-Камчатского просил помочь в организации операции в федеральном медицинском центре. После обращения к главе региона мужчину дополнительно проконсультировали врачи – кардиолог и травматолог», – сказано в сообщении.

В телефонном разговоре с губернатором заявитель подтвердил, что по заключению врачей противопоказаний к лечению за пределами Камчатского края не выявлено. Сейчас лечащий врач оформляет необходимые документы для направления на госпитализацию в ФГБУ «НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова» в Москве. Мужчина поблагодарил губернатора за помощь.

«Очень приятно, что вы позвонили. Я согласен, что этот центр – лучший и, если врачи считают, что нужно ехать туда, что там мне помогут, я готов. Спасибо, что уделили мне время, тем более в выходной день», – сказал заявитель.

Губернатор отметил, что вопрос остается у него на контроле до тех пор, пока не будет определена дата госпитализации и мужчина не попадет на операцию.

Владимир Солодов также позвонил одной жительниц Петропавловска-Камчатского, которая обращалась с просьбой помочь ей взять в аренду павильон для оказания населению юридической помощи – в частности, лицам, участвовавшим в спецоперации.

Глава региона предложил заявительнице воспользоваться кабинетом для оказания бесплатной юридической помощи в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

«Региональный фонд “Защитники Отечества” оказывает целый комплекс услуг для ветеранов СВО и членов их семей. Поэтому в здании на Топоркова 6/1 вам могут предоставить кабинет, где можно принимать участников СВО и консультировать по возникающим у них вопросам. Это очень востребованная сегодня услуга. Поручу сотрудникам фонда связаться с вами», — сказал Владимир Солодов.

Кроме того, глава региона обзвонил жителей, чьи заявления касались обеспечения лекарствами, получения гражданства, благоустройства и других. По каждому из вопросов Владимир Солодов дал разъяснения и поручения.

Прямая линия с губернатором прошла на Камчатке 12 сентября. В этом году жители прислали к эфиру рекордное за четыре года количество вопросов – 4185. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получают в индивидуальном порядке в письменном виде. При этом Владимир Солодов на регулярной основе проводит приёмы граждан, в ходе которых он лично рассматривает наиболее актуальные для граждан вопросы.

Записаться на личный прием можно через единую приемную, которая находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Направить обращение, выступить с инициативой и задать вопрос можно с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45. Также обращения принимают по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, по электронной почте 41region@kamgov.ru, а также при помощи сервиса «Интернет-приёмная». Записаться на онлайн-приём можно также на портале «Камчатка в порядке».