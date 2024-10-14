Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Онкология: что такое рак груди — медики поясняют

Онкология: что такое рак груди — медики поясняют

16:59
28
Онкология: что такое рак груди — медики поясняют

Рак молочной железы (РМЖ) — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире, сообщили ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики. Хотя мужчины и реже страдают от этого вида рака, но всё же подвержены ему.

Примерно 1% всех случаев РМЖ приходится на мужской пол. В группу риска входят женщины, которые никогда не рожали, долгое время принимали гормон эстроген, а также те, у кого рано начались менструации или поздно наступил климакс.

Также к факторам риска относятся лишний вес, вредные привычки, гинекологические заболевания и травмы молочных желёз.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Если вы столкнулись с онкологической патологией легких — советы медиков
Ирина Яровая помогла жительнице Вилючинска получить помощь ведущих медиков страны
Простые упражнения для общего оздоровления — рекомендации медиков
Что нужно знать о метаболизме — медики рассказывают
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.