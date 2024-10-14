Онкология: что такое рак груди — медики поясняют

Рак молочной железы (РМЖ) — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире, сообщили ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики. Хотя мужчины и реже страдают от этого вида рака, но всё же подвержены ему.

Примерно 1% всех случаев РМЖ приходится на мужской пол. В группу риска входят женщины, которые никогда не рожали, долгое время принимали гормон эстроген, а также те, у кого рано начались менструации или поздно наступил климакс.



Также к факторам риска относятся лишний вес, вредные привычки, гинекологические заболевания и травмы молочных желёз.