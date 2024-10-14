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  4. В текущем году на Камчатке планируется подписать свыше пятисот социальных контактов

В текущем году на Камчатке планируется подписать свыше пятисот социальных контактов

17:30
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В текущем году на Камчатке планируется подписать свыше пятисот социальных контактов

В камчатском регионе действует программа социальной поддержки, которая открывает новые перспективы для людей с низкими доходами, позволяя улучшить финансовое положение и повысить качество жизни, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на краевое министерство социального благополучия и семейной политики

«Государственная социальная помощь на основании социального контракта реализуется в Камчатском крае с 2021 года. Сегодня мы отмечаем возросший интерес к её получению. В этом году планируется заключить более 500 социальных контрактов, в том числе 200 по направлению индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость», – сообщила заместитель министра Кира Сафронова.

В текущем году на оказание государственной социальной помощи направлено 120 млн рублей. Основные направления – поиск работы, оказание помощи в трудной жизненной ситуации, оформление индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости и ведение личного подсобного хозяйства.

Полученные средства можно расходовать на приобретение оборудования, материалов, оснащение рабочих мест и аренду. В большинстве случаев социальные контракты на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности заключаются в таких областях, как бьюти-индустрия (58%), производство собственных товаров (10%), автосервис (ремонт и шиномонтаж) и сфера услуг, связанных с питанием и ремонтом одежды, обуви и оргтехники (до 10%).

Телефоны органов местного самоуправления для консультации по вопросу заключения социального контракта можно найти на сайте министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

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