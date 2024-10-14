Самодиагностика на предмет онкологии груди — медики советуют

Рак молочной железы (РМЖ) — одно из немногих онкологических заболеваний, при котором самодиагностика может быть очень эффективной. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки этого заболевания.
Самоосмотр следует проводить ежемесячно после окончания менструации. В Камчатском Центре общественного здоровья перечислили симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу:
изменение цвета и формы кожи молочной железы;
появление «лимонной корки» — локальное углубление или втяжение кожи;
изменение формы или шелушение соска;
выделения из соска;
появление уплотнения в молочной железе или подмышечной области.