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  4. Самодиагностика на предмет онкологии груди — медики советуют

Самодиагностика на предмет онкологии груди — медики советуют

19:30
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Самодиагностика на предмет онкологии груди — медики советуют

Рак молочной железы (РМЖ) — одно из немногих онкологических заболеваний, при котором самодиагностика может быть очень эффективной. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки этого заболевания.

Самоосмотр следует проводить ежемесячно после окончания менструации. В Камчатском Центре общественного здоровья перечислили симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу:
изменение цвета и формы кожи молочной железы;
появление «лимонной корки» — локальное углубление или втяжение кожи;
изменение формы или шелушение соска;
выделения из соска;
появление уплотнения в молочной железе или подмышечной области.

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