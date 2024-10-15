15 октября Росавиация лишила камчатскую авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта

В ходе проверки были обнаружены факты несвоевременного проведения периодической подготовки авиаспециалистов, незаконного выполнения полётов без прохождения необходимой подготовки, а также выпуска воздушных судов с неисправностями, которые не позволяют их эксплуатировать, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 15 октября, со ссылкой на издание.



Губернатор Камчатки Владимир Солодов обозначил главный приоритет в ходе дальнейших действий



«Наша главная цель сейчас — обеспечить бесперебойное выполнение всех транспортных перевозок. В настоящее время мы работаем над решением вопроса о передаче в аренду нескольких вертолётов. В том числе мы активно взаимодействуем с Камчатским авиационным предприятием», — прокомментировал ситуацию Владимир Солодов.



7 октября Росавиация приостановила действие сертификата, выданного организации по техническому обслуживанию воздушных судов ООО АК «Витязь-Аэро». Позднее Росавиация подтвердила решение о приостановке действия сертификата по техническому обслуживанию.