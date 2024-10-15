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  4. 15 октября Росавиация лишила камчатскую авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта

15 октября Росавиация лишила камчатскую авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта

11:25
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15 октября Росавиация лишила камчатскую авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта

В ходе проверки были обнаружены факты несвоевременного проведения периодической подготовки авиаспециалистов, незаконного выполнения полётов без прохождения необходимой подготовки, а также выпуска воздушных судов с неисправностями, которые не позволяют их эксплуатировать, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 15 октября, со ссылкой на издание.

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«Наша главная цель сейчас — обеспечить бесперебойное выполнение всех транспортных перевозок. В настоящее время мы работаем над решением вопроса о передаче в аренду нескольких вертолётов. В том числе мы активно взаимодействуем с Камчатским авиационным предприятием», — прокомментировал ситуацию Владимир Солодов.

7 октября Росавиация приостановила действие сертификата, выданного организации по техническому обслуживанию воздушных судов ООО АК «Витязь-Аэро». Позднее Росавиация подтвердила решение о приостановке действия сертификата по техническому обслуживанию.

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