Камчатский педагог вошел в тройку победителей конкурса «Флагманы образования»

Учитель Николаевской средней школы Михаил Макаров вошёл в тройку победителей регионального полуфинала Всероссийского конкурса «Флагманы образования», сообщил глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

«Этот конкурс пользуется популярностью в Елизовском районе. Так, только в текущем году в полуфинал вышли семь педагогов нашего муниципалитета. И одному из наших замечательных конкурсантов удалось добиться успеха, что ещё раз подтверждает, что педагогическое сообщество района стремительно развивается, показывая положительный пример своим ученикам. От всего сердца желаю Михаилу Макарову победы в финале», – сказано в его сообщении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», Михаил работает преподавателем-организатором основ безопасности и защиты Родины, любит спорт и ведет активный образ жизни.