Камчатскую хоровую капеллу имени Евгения Морозова возглавил новый художественный руководитель

18 октября Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова представит программу «Избранные сочинения. Воспевая Камчатку», рассказали ИА «Камчатка» в краевой филармонии.

Дирижировать капеллой будет выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Феодосий Дернович, он же новый художественный руководитель коллектива.

В программу войдут хоровые миниатюры, обработки эстрадных и народных песен, а также песни коренных народов Камчатки в обработке Евгения Морозова. В первом отделении также прозвучит оратория Юрия Евграфова «Осенний крик ястреба» на стихи Иосифа Бродского.

«Это волшебная музыка, которая никого не оставит равнодушным», – прокомментировал осеннюю филармоническую премьеру Феодосий Дернович.

Также стало известно, что Дернович готовит премьеру – цикл нижегородского композитора Сергея Попова «Пять осенних камчатских песен».

В этом сезоне среди участников Камчатской хоровой капеллы появятся новые талантливые артисты. В коллектив влилась Виктория Муцольгова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, обладающая прекрасным сопрано.