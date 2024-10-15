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  4. 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди

15:40
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15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди

По данным Российского онкологического научного центра имени Блохина, в России ежегодно регистрируется около 50 тысяч случаев злокачественных опухолей груди, причём более 40% из них выявляются на поздних стадиях сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. На сегодняшний день это наиболее распространённая форма рака, и за последние 15 лет число выявленных злокачественных новообразований молочной железы увеличилось более чем в два раза.

Цель информационной кампании, проводимой в рамках Всемирного дня борьбы с раком груди, — напомнить женщинам о важности регулярного медицинского обследования и самообследования, а также о необходимости своевременного обращения к врачу для ранней диагностики и лечения. Также кампания направлена на повышение осведомлённости о факторах риска и мерах, которые могут помочь снизить вероятность развития заболевания.

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