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  4. Успокойтесь, это не рак! Но не стоит терять бдительность — медики

Успокойтесь, это не рак! Но не стоит терять бдительность — медики

16:55
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Успокойтесь, это не рак! Но не стоит терять бдительность — медики

Доброкачественные опухоли молочных желез — это заболевания, которые характеризуются наличием железистых образований в тканях молочных желез, сообщили ИА «Камчатка» в центре медпрофилактики.

Такие опухоли могут быть разного размера, формы и плотности. Их можно обнаружить при самообследовании или во время медицинского осмотра.Наиболее распространёнными типами доброкачественных опухолей молочных желез являются фиброаденомы, кисты и липомы. Фиброаденома образуется из соединительной фиброзной ткани и не вызывает боли. Киста может привести к увеличению размеров молочной железы. Липома образуется из жировой ткани груди и может быть удалена по желанию пациента. Аденома груди также не является злокачественной, но может вызывать дискомфорт при росте. Папиллома, или дисплазия, выглядит как маленькая бородавка и иногда сопровождается выделениями из соска. В редких случаях она может перерасти в рак.

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