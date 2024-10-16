Город подводников на Камчатке отмечает 56-ю годовщину со дня основания

Глава городского округа Игорь Головчак поздравил жителей Вилючинска с 56-й годовщиной со дня основания города подводников.

«От всей души, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Как известно, город — это люди. Благодаря добросердечности и душевному теплу, неуёмной энергии и созиданию каждого жителя город Вилючинск не стоит на месте, развивается, становится краше и удобнее для жизни.

Вилючинск – город подводников. Наша история неразрывна связана с Тихоокеанским флотом, который на протяжении многих лет, с достоинством и мужеством, защищает рубежи нашей страны. Совсем недавно, городу было присвоено новое почетное звание - "Город морской доблести". Мы с гордостью несем это звание, тем самым отдавая дань уважения военнослужащим Подводных сил, которые служат в Камчатском крае.

Впереди много работы, направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов благоустройства, повышения качества жизни горожан. Объединив усилия, мы сможем решить множество важных задач, добиться исполнения всех намеченных целей.

Спасибо вам, дорогие жители, за любовь и преданность родному городу, за вашу заботу о его благополучии!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли, счастья и благополучия в семьях, а нашему Вилючинску – счастливого будущего, дальнейшего процветания и развития», – написал Головчак в своем телеграм-канале.

Вилючинск – город на побережье бухты Крашенинникова.