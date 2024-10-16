Профилактика рака молочных желез (РМЖ) — рекомендации маммологов

Чтобы предотвратить риск развития рака молочной железы, необходимо следовать определённым рекомендациям:

Отказаться от курения. Курение — это не только вредная привычка, но и фактор, который может спровоцировать развитие различных заболеваний, включая рак молочной железы. Кроме того, курение может ухудшить состояние здоровья после лечения онкологии.

Увеличить физическую активность. Регулярные физические упражнения не только улучшают работу сердечно-сосудистой системы, но и снижают риск развития рака, помогают контролировать вес, нормализуют уровень эстрогенов и укрепляют иммунитет.

Контролировать вес. Лишний вес может привести к увеличению уровня эстрогенов, что может способствовать появлению уплотнений в груди.

Ограничить употребление алкоголя. Злоупотребление спиртными напитками негативно влияет на организм в целом и ослабляет иммунную систему.

Избегать стрессовых ситуаций. Эмоциональное состояние женщины напрямую влияет на её здоровье. Депрессии, постоянные стрессы и негативные эмоции могут вызвать нарушения в работе эндокринной и иммунной систем, что увеличивает вероятность развития рака.

Регулярно посещать врача-маммолога и проходить диагностику молочных желез. Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и дают уверенность в здоровье.

Наличие факторов риска не означает, что рак обязательно разовьётся. Многие женщины, у которых есть такие факторы, живут долго и счастливо без развития рака. Важно регулярно следить за своим здоровьем.