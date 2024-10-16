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  4. В честь Дня отца «Единая Россия» организует на Камчатке большой праздник

В честь Дня отца «Единая Россия» организует на Камчатке большой праздник

14:55
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В честь Дня отца «Единая Россия» организует на Камчатке большой праздник

Празднование начнётся в Петропавловске-Камчатском, в Штабе общественной поддержки «Единой России». Также мероприятия пройдут на площадке «Экосистема. Дача» в центре Петропавловска.

Сегодня, 16 октября в Штабе общественной поддержки преподаватели детской художественной школы проведут мастер-класс по живописи «Отец моей семьи — герой». Молодогвардейцы Камчатки вместе со школьниками напишут письма с поздравлениями и пожеланиями для участников специальной военной операции. Эти письма отправят на фронт.

Вечером в ФОКе «Звёздный» известная российская спортсменка Светлана Галянт проведёт мастер-класс по самбо. Светлана — многократная чемпионка России и Европы , восьмикратная чемпионка мира, восьмикратная обладательница Кубка мира , участница Олимпиады в Атланте , тренер и заслуженный мастер спорта России по самбо.

18 октября праздничные мероприятия продолжатся на площадке «Экосистема. Дача». Там партийцы организуют несколько тематических зон. Отцы и дети смогут принять участие в спортивных активностях, посмотреть на работу столярной мастерской, посоревноваться в разборке и сборке автомата Калашникова и стрельбе в тире , а дети нарисовать портрет отца.

19 октября праздник продолжится в городе Елизово. Там на территории парка Лазо единороссы организуют совместную посадку деревьев — «Аллеи отцов», в которой примут участие семьи участников СВО и многодетные семьи.

В 2021 году Президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» об учреждении Дня отца. Согласно указу Президента, этот праздник отмечается в третье воскресенье октября. С предложением учредить День отца выступил заслуженный артист России Денис Майданов на стратегической сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми».

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