Питание как средство профилактики онкологических заболеваний

Практически каждый пациент, проходящий лечение, задаётся вопросом о правильном питании. И это неслучайно: здоровое питание играет важную роль в поддержании здоровья.

Некоторые продукты могут увеличить риск развития рака груди (карциномы молочной железы). Например, если человек в течение длительного времени употребляет большое количество жирной пищи, сахара и мяса, а также продукты, прошедшие промышленную обработку, при этом в его рационе мало свежих фруктов и овощей.

Оптимальное питание должно обеспечивать организм энергией, витаминами, минералами и микроэлементами. Это касается как здоровых людей, так и пациентов. Разнообразная пища, богатая клетчаткой, свежие фрукты и овощи, салаты, молочные продукты и легкоусвояемые сорта мяса — всё это необходимо для поддержания здоровья.

Особое внимание следует уделить продуктам, содержащим углеводы и клетчатку, нежирным сортам мяса и рыбы, а вместо белого и серого хлеба лучше выбирать цельнозерновой.

Также рекомендуется чаще употреблять:

жирные сорта рыбы (лосось, анчоусы, сельдь, скумбрию, тунец);

капусту;

шпинат;

брокколи;

тыкву;

томаты;

бобовые;

соевые продукты;

овощи и фрукты;

цельнозерновые продукты;

грецкие орехи;

льняное семя;

льняное и рапсовое масло.