Камчатская пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась сбережений и своей квартиры

В прокуратуре Петропавловска-Камчатского ИА «Камчатка» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 16 августа по 2 октября текущего года группа злоумышленников использовала различные уловки, чтобы выманить у потерпевшей деньги. Они действовали по стандартной мошеннической схеме, при которой якобы незнакомец приходил в банк и пытался обналичить её вклады.

«Чтобы предотвратить незаконные действия, женщине нужно было снять деньги и передать их «представителю надёжного банка» для перевода на безопасный счёт. Для того чтобы узнать посредника, он должен был подойти и назвать кодовое слово «Леопольд». По этой схеме за несколько встреч в безлюдных местах краевой столицы женщина передала лже-сотруднику банка, который назвал кодовое слово, более 1 млн рублей, включая накопления, которые хранились у неё дома», — рассказали в прокуратуре .

Затем мошенники предложили ей сфотографировать квартиру и продать её, чтобы предотвратить посягательство на жильё. Они убедили пенсионерку, что произойдёт только смена кадастрового номера.

«Выполнив все требования злоумышленника, который представился представителем продавца на торговых площадках, женщина подписала договор купли-продажи.Когда деньги от покупателя поступили на счёт потерпевшей, она обналичила их и передала «лже-работнице» банка, которая назвала кодовое слово. Сумма составила 4 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.

Общий ущерб превысил 5 млн. рублей. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, устанавливаются причастные к преступлению лица, в том числе жители региона. Расследование находится под контролем прокуратуры краевой столицы.