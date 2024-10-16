В Камчатский край с деловым визитом прибыла группа экспертов из центрального аппарата государственного фонда «Защитники Отечества»

В рамках рабочей поездки на полуостров исполнительный директора фонда Юрий Хабров посетил протезное предприятие «Протект», рассказали ИА «Камчатка» в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Это предприятие активно сотрудничает с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и помогает ветеранам и участникам специальной военной операции с тяжёлыми боевыми травмами вернуться к полноценной жизни. Сотрудники предприятия продемонстрировали производство протезно-ортопедических изделий, рассказали о своих возможностях и о том, как они взаимодействуют с региональным отделением фонда.

«К сожалению, некоторые люди возвращаются домой после службы с ампутацией, и им требуется современное протезирование и последующая реабилитация. Хорошо, что на Камчатке есть такое предприятие. Мы увидели, что у «Протекта» есть потенциал и необходимые специалисты», — отметил Юрий Хабров,

«Протект» работает на Камчатке с 1995 года. Сейчас предприятию нужны дополнительные помещения, и правительство края поддерживает его в этом вопросе. После завершения ремонта у предприятия появится новое помещение, которое позволит расширить его функционал.

«Мы побывали в новом здании, где сейчас идёт ремонт. На этом этапе важно хорошо продумать логистику обслуживания пациентов с ампутацией. Было бы здорово, если бы новые помещения включали в себя стационар для проживания на время протезирования и реабилитации. Тогда наши подопечные могли бы получать необходимую помощь и заботу в одном месте», — отметил Юрий Хабров.