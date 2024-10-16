Жительницы Камчатки имеют возможность получить процедуру ЭКО на безвозмездной основе

Для повышения рождаемости в регионе проводятся медицинские мероприятия, включая процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Поскольку в Камчатском крае ЭКО не проводится, предусмотрена социальная поддержка в виде оплаты проезда к месту проведения процедуры и обратно в рамках национального проекта «Демография».

Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак сообщила, что в регионе проводится обследование женщин перед ЭКО в приоритетном, индивидуальном порядке.

В 2022–2023 годах в Камчатском крае лечение бесплодия с использованием ЭКО проводилось в 44 частных медицинских организациях, включая 6 федеральных. В основном, процедура проводилась в организациях здравоохранения Санкт-Петербурга, Новосибирска, Приморского и Хабаровского краёв.

«При направлении женщин на лечение бесплодия с использованием ЭКО учитывается их право выбора медицинской организации, работающей по программе ОМС. Однако врачи-акушеры-гинекологи при оформлении направлений рекомендуют конкретные медицинские организации, где были достигнуты наилучшие результаты. Отказов в направлении нет, все желающие направляются в клиники по всей стране. Ежегодный прирост рождений от ЭКО в регионе составляет 25–59% от числа направленных на процедуру», — сообщает министерство здравоохранения Камчатки.