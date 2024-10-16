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  4. Что нужно делать при доброкачественной опухоли груди? — медики рекомендуют

Что нужно делать при доброкачественной опухоли груди? — медики рекомендуют

19:59
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Что нужно делать при доброкачественной опухоли груди? — медики рекомендуют

Женщины при доброкачественной опухоли груди должны ежемесячно самостоятельно пальпировать молочные железы, регулярно делать маммографию и посещать врача, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. Это поможет выявить любые изменения на ранней стадии. Кроме того, важно отказаться от курения и вести здоровый образ жизни.

Если вы обнаружили в молочных железах шишку или уплотнение, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения. При подозрении на доброкачественную опухоль можно провести биопсию для точного определения её типа.
Врач-онколог может назначить лекарственные препараты или хирургическую операцию. Такие рекомендации даёт Камчатский центр общественного здоровья.

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