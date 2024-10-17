Визит министра обороны РФ Андрея Белоусова на Камчатку : Итоги

В ходе визита на Камчатку министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота. Командующий подводными силами флота, вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил главе Минобороны о том, что в последние годы была проведена масштабная модернизация причального фронта, сообщает ИА «Камчатка» сегодня, 10 октября, со ссылкой на российское министерство обороны

Это позволило своевременно принять семь атомных подводных лодок, включая пять стратегических ракетных крейсеров типа «Борей» и два подводных крейсера типа «Ясень».

По словам вице-адмирала, в настоящее время ведутся строительные работы на 14 объектах, что позволит увеличить причальный фронт и значительно расширить боевые возможности подводных сил Тихоокеанского флота.

Представитель Главного управления специального строительства Министерства обороны РФ сообщил, что все строительные работы на объекте будут завершены летом 2025 года.

Обновлённая инфраструктура причала обеспечит подводные лодки необходимыми ресурсами, включая электроэнергию, связь, воздух и воду. Это позволит снизить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования.

Также в ходе рабочей поездки Андрей Белоусов посетил объекты военной и социальной инфраструктуры одного из соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.

Командование гарнизона доложило главе Минобороны о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка. В рамках первого этапа планируется построить новую казарму и столовую, способную вместить до 1000 человек. Строительные работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Министр обороны подчеркнул, что все заявленные сроки выполнения работ должны быть соблюдены: «Это находится у нас на особом контроле, как и всё жильё, потому что бригада воюет, и когда военнослужащие вернутся, у них должно быть где жить».

Кроме того, на территории военного городка уже ведутся работы по реконструкции двух существующих казарм. Сдать объекты планируется в декабре текущего года.