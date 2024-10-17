Губернатор Камчатского края Владимир Солодов побывал с рабочей поездкой в Усть-Большерецком муниципальном районе

Губернатор Камчатского края побывал в Усть -Большерецком районе, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Здесь он провёл встречу с жителями Озерновского, которых особо интересовал вопрос авиаперевозок.

Солодов подчеркнул, что, несмотря на прекращение действия сертификата эксплуатанта у авиакомпании «Витязь-Аэро», авиаперевозки в населённые пункты, для которых это единственный способ сообщения, будут продолжены.

«Мы разработали механизм взаимодействия, который позволит обеспечить непрерывные авиаперевозки и сохранить коллектив, суда и имущество авиакомпании. Мы также договорились о передаче нескольких судов в аренду Камчатскому авиационному предприятию, чтобы они продолжили полёты. Нам потребуется некоторое время, чтобы согласовать более тесное сотрудничество между «Витязь-Аэро» и Камчатским авиационным предприятием, чтобы обеспечить все необходимые перелёты», — сообщил Владимир Солодов.

Жители также обратились к губернатору с просьбой организовать возможность прохождения медицинских осмотров на территории района. По итогам обсуждения с жителями глава региона поручил министерству здравоохранения Камчатского края рассмотреть этот вопрос.

Некоторые вопросы были более частными — жители обращались с вопросами, касающимися культуры, здравоохранения и личных проблем. Губернатор подчеркнул, что даст указания ответственным органам исполнительной власти для поиска путей решения этих вопросов.

Записаться на личный приём к губернатору можно через единую приёмную, которая находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, дом 1.

Обращения, инициативы и вопросы принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45. Также обращения можно отправить по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, дом 1, по электронной почте 41region@kamgov.ru или через сервис «Интернет-приёмная».

Записаться на онлайн-приём также можно на портале «Камчатка в порядке».