Жители Камчатки могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что с 1 января 2025 года процедура получения вычета станет проще.

«Расходы налогоплательщика будут подтверждаться унифицированным документом, а спортивные организации и индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно передавать информацию о расходах граждан в налоговый орган», — рассказала зампред.

В настоящее время налогоплательщик самостоятельно подаёт заявление на вычет через работодателя или налоговую инспекцию.

Услуги должны быть получены в организациях, которые включены в перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей.

«На 2024 год в перечень было включено десять организаций и предпринимателей. В этом году было подано 12 заявок от организаций и предпринимателей. Рассмотрение заявок состоится 21 октября 2024 года» — сообщили в правительстве.

На сайте Минспорта России в разделе «Деятельность»/«Физическая культура и массовый спорт» можно найти перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности на 2023 и 2024 годы.

Более подробную информацию о документах, нормативных правовых актах и механизме предоставления социального налогового вычета, а также о организациях, включённых в Перечень, можно найти на официальном сайте Министерства спорта Камчатского края.