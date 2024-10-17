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  4. День памяти погибших моряков и рыбаков отмечается 17 октября: губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к жителям региона

День памяти погибших моряков и рыбаков отмечается 17 октября: губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к жителям региона

13:44
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День памяти погибших моряков и рыбаков отмечается 17 октября: губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к жителям региона

«Сегодня — особенный день для жителей Камчатки, чья история неразрывно связана с морем. Мы вспоминаем тех, кто создавал славу рыбаков нашего полуострова. Тех, кто ушёл в море и не вернулся.

Профессия рыбака — это тяжёлый и опасный труд. К сожалению, в прошлом случались трагические события. Море забрало много жизней. Мы помним о них и храним эту память в наших сердцах.
Мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить повторение таких событий. Мы обновляем флот, работаем над соблюдением трудовой дисциплины и безопасности. Мы учим наших детей уважать этот сложный труд.Пусть эти трагедии станут уроком для всех, что море не прощает ошибок. Вечная память тем, кто остался в рейсе. Соболезнуем родным», — сказал Владимир Солодов.

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