До открытия региональной туристической выставки «Камчатка — твоё невероятное приключение» осталось два дня

Организаторы выставки приглашают горожан и гостей увидеть уникальные арт-объекты и принять участие в захватывающих интерактивных зонах, сообщили ИА «Камчатка» в краевой администрации

В импровизированном кинозале на голографической сетке вы сможете увидеть мультимедийный контент «Говорящие памятники и живые истории». Пять историй о «виртуальных памятниках», которые не существуют в реальности, но достойны быть увековеченными, будут показаны в формате 3D.

Арт-объект «Путешествие Глеба Травина от Камчатки до Камчатки» — это потрясающая работа камчатского кузнеца Алексея Ткаченко, выполненная в технике художественной ковки и посвящённая легендарному путешественнику Глебу Травину.

Фотозона Bullet Time позволит вам сделать незабываемые 3D-фотографии с эффектом «остановки времени» и сохранить уникальные снимки на долгую память.

Также вас ждёт премьерный показ видеоролика «Петропавловск-Камчатский», который расскажет о людях, которыми богат Камчатский край.

Выставка будет работать 18 и 19 октября с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Северо-Восточное шоссе, 27.

Интерактивные площадки выставки созданы в рамках проекта «Колесо обозрения» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.