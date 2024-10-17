Наталья Зиганшина, главный онколог Камчатского края, рассказала о важности знания своей наследственности

Урбанизация, развитие экономики и состояние окружающей среды, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, увеличит число случаев заболеваемости онкологией, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре общественного здоровья

Наталья Зиганшина отметила, что рак молочной железы является наиболее распространённым видом онкологических заболеваний на Камчатке. У мужчин он иногда уступает раку лёгкого.

Главный онколог края сообщила, что 25% случаев рака молочной железы связаны с наследственностью, независимо от пола. Ген может передаваться как от матери к дочери, так и от отца к сыну. Существует анализ, который позволяет определить предрасположенность к этому заболеванию.

Наталья Зиганшина подчеркнула, что наследственный фактор изменить невозможно, но важно знать историю болезней своих родственников. Многие заболевания, включая онкологические, могут передаваться по наследству. Эта информация поможет защитить себя и своих близких.

Ещё одним важным фактором риска рака молочной железы является гормональный фон. Необходимо следить за состоянием эндокринной системы и не принимать гормональные препараты без консультации врача. Также важно уделять внимание питанию, которое влияет на обмен веществ и состояние внутренних органов.

Главный онколог края подчеркнула важность заботы о своём здоровье и здоровье близких. Самообследование груди может помочь выявить доброкачественные образования, а ежегодная маммография, рекомендованная Минздравом женщинам старше 40 лет, является «золотым стандартом диагностики» рака молочной железы на ранних стадиях.

Наталья Зиганшина отметила, что 1–2 стадии заболевания легко поддаются лечению, поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать профилактические медицинские осмотры.