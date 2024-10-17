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  4. Ирина Яровая: Моряки и рыбаки Камчатки - наша гордость и пример для молодого поколения

Ирина Яровая: Моряки и рыбаки Камчатки - наша гордость и пример для молодого поколения

14:50
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Ирина Яровая: Моряки и рыбаки Камчатки - наша гордость и пример для молодого поколения

«Моряки и рыбаки - наша гордость и пример для молодого поколения. Они олицетворяют лучшие традиции трудолюбия, служения родному краю и Отечеству.

Во все времена Камчатка неразрывно связана с морем и океаном. И, уверена, в каждой камчатской семье с особым уважением бережно хранят истории родных и близких, посвятивших жизнь морю.

С глубочайшей скорбью и сожалением в этот день мы вспоминаем тех, кто, выполняя свой профессиональный долг, навсегда остался в море. Это всегда большое горе и невосполнимая утрата.

Рыбаки и моряки – это призвание, труд мужественных и сильных людей. Слова благодарности всем тем, кто сегодня самоотверженно выполняет профессиональный служебный долг. Всем семьям рыбаков и моряков хочу пожелать терпения, здоровья и благополучия, теплых встреч с родными на берегу!», — написала Ирина Яровая.

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