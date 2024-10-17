Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Фонд Защитники Отечества на Камчатке: Официальный визит Хаброва

Фонд Защитники Отечества на Камчатке: Официальный визит Хаброва

15:05
33
Фонд Защитники Отечества на Камчатке: Официальный визит Хаброва

На встрече Юрий Хабров интересовался тем, как взаимодействуют краевая и военная прокуратуры с отделением фонда, рассказали в ИА «Камчатка».

«Отделение «Защитники Отечества» — это своего рода канал связи, который надёжно соединяет наших бойцов с органами власти и правоохранительными органами. Территориальный и военный прокуроры совместно с руководителем отделения Натальей Малеевой регулярно проводят личные встречи с гражданами в формате живого общения. В прокуратуре края весной этого года была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входит руководитель отделения», — сообщил первый заместитель прокурора Камчатского края Альберт Новопашин.

Личные встречи с подопечными в отделении проводятся регулярно. Как правило, это сложные ситуации, которые требуют вмешательства прокуратуры и содействия в их решении со стороны уполномоченных органов. Только с начала этого года прокуратура края восстановила права более 40 участников специальной военной операции.

«Такое взаимодействие и личные встречи позволяют оперативно решать проблемы. Мы надеемся, что система взаимодействия правовых органов с фондом будет и дальше работать слаженно, ведь от этого зависят судьбы людей и их отношение к текущей ситуации», — подчеркнул руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Карьера после военной службы: помогут Кадровый центр и Фонд «Защитники Отечества» на Камчатке
Книги о подвигах героев СВО получил фонд Защитники Отечества на Камчатке
С ранних лет прививать детям чувство патриотизма и гордости за свою родину — камчатский фонд Защитники Отечества
В отделении «Защитники Отечества» прошло рабочее совещание, в котором приняли участие руководители медицинских организаций Камчатского края
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.