Фонд Защитники Отечества на Камчатке: Официальный визит Хаброва

На встрече Юрий Хабров интересовался тем, как взаимодействуют краевая и военная прокуратуры с отделением фонда, рассказали в ИА «Камчатка».

«Отделение «Защитники Отечества» — это своего рода канал связи, который надёжно соединяет наших бойцов с органами власти и правоохранительными органами. Территориальный и военный прокуроры совместно с руководителем отделения Натальей Малеевой регулярно проводят личные встречи с гражданами в формате живого общения. В прокуратуре края весной этого года была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входит руководитель отделения», — сообщил первый заместитель прокурора Камчатского края Альберт Новопашин.

Личные встречи с подопечными в отделении проводятся регулярно. Как правило, это сложные ситуации, которые требуют вмешательства прокуратуры и содействия в их решении со стороны уполномоченных органов. Только с начала этого года прокуратура края восстановила права более 40 участников специальной военной операции.

«Такое взаимодействие и личные встречи позволяют оперативно решать проблемы. Мы надеемся, что система взаимодействия правовых органов с фондом будет и дальше работать слаженно, ведь от этого зависят судьбы людей и их отношение к текущей ситуации», — подчеркнул руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.