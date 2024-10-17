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  4. Борис Невзоров поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с Днём города

Борис Невзоров поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с Днём города

15:45
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Борис Невзоров поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с Днём города

Дорогие жители Петропавловска-Камчатского, земляки! Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём города!

Наш город Воинской Славы – это история больших побед и достижений. Здесь всегда жили сильные и смелые люди, способные на мужественные и яркие поступки ради Камчатки.

284-ю годовщину Петропавловска мы отмечаем в год юбилея героической обороны города от англо-французской эскадры. Эта страница летописи наполняет нас гордостью и вдохновляет на новые свершения.

Мы гордимся Курильской десантной операцией, которая поставила победную точку во Второй мировой войне. Мы склоняем головы перед нашими героями, которые сегодня с оружием в руках защищают мир и справедливость на Донбассе и в Курской области.

Сегодня каждый из нас своим трудом, поступками, внимательным отношением к малой родине создает прочный фундамент для дальнейшего улучшения и процветания полуострова. Реализуются серьезные проекты по совершенствованию и благоустройству города, а приоритетная политика государства по развитию Дальнего Востока помогает воплотить в жизнь все самые смелые планы. Время расцвета сил и новых открытий - впереди!

Дорогие друзья! Любите наш город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее и история Петропавловска-Камчатского будет складываться из ваших имён. С праздником, с Днём города!

С уважением,
Сенатор Российской Федерации
Борис Невзоров

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