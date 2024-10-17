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  4. Онкологические заболевания становятся всё более распространёнными среди молодых людей

Онкологические заболевания становятся всё более распространёнными среди молодых людей

15:55
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Онкологические заболевания становятся всё более распространёнными среди молодых людей

Врачи объясняют это улучшением методов диагностики и лечения, развитием акушерства и гинекологии, а также тем, что женщины всё чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст.

Рак груди можно успешно лечить на ранних стадиях. Для этого необходимо регулярно проходить профилактические осмотры с использованием современного оборудования.

Специалисты считают, что для профилактики рака молочной железы и других онкологических заболеваний необходимо вести здоровый образ жизни, быть физически активным, соблюдать режим труда и отдыха, следить за весом, отказаться от курения и употребления алкоголя, а также избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей. Особое внимание следует уделять материнству: оно должно быть полноценным, своевременным и включать грудное вскармливание.

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