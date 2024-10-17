В Камчатском крае завершился свадебный сезон

Традиционно активный период бракосочетаний на Камчатке длится с начала июня до конца сентября, сообщили ИА «Камчатка» в краевом ЗАГС. За этот период было зарегистрировано 970 новых семей — в июне 224 пары, в июле — 216, в августе — 284, а в сентябре зарегистрировано 246 регистраций брака, развод оформили 151 пара, зарегистрировано рождение 238 малышей.

«Молодожёны Камчатки продолжают выбирать для свадьбы лето и начало осени. В этот период отделы ЗАГС регистрируют наибольшее количество браков. С 1 июня по 30 сентября на Камчатке вступили в брак 970 пар. Из них в отделе ЗАГС города Петропавловска-Камчатского соединили свои сердца 707 влюблённых», — отметила заместитель руководителя агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Мария Принзюк.

Самыми популярными датами регистрации брака в указанный период стали: 24.06.2024, 24.07.2024, День семьи, любви и верности 8.07.2024, 24.08.2024 и 24.09.2024.