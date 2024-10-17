Ирина Яровая поздравила жителей Петропавловска-Камчатского с Днём города

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю каждого из вас, каждую камчатскую семью с Днём рождения Петропавловска-Камчатского!

Все мы объединены одной общей судьбой под названием Петропавловск-Камчатский. День города - наш общий семейный праздник, повод отдать дань уважения традициям, вспомнить наших знаменитых земляков, которые строили Камчатку. Это всегда горизонт будущего и развития нашей родной Камчатки. И, конечно, это возможность сказать слова благодарности старшим поколениям и тем, кто сегодня охраняет мир и защищает отчий дом.

Счастья, мира, добра, процветания, благополучия и самых добрых свершений! Возвращения домой всех тех ребят, которые сегодня защищают Россию. Пусть в каждой камчатской семье, в каждом камчатском окне светят огни добра, счастья и радости», - написала Ирина Яровая.

Напомним, празднование Дня города в Петропавловске-Камчатском традиционно проходит в сентябре из-за более благоприятных погодных условий, однако официальная дата дня рождения краевой столицы Камчатки - 17 октября.