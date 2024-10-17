Могут ли силиконовые имплантаты вызвать рак? — отвечают онкологи

По мнению онкологов, текстурированные грудные имплантаты не являются фактором риска развития анапластической крупноклеточной лимфомы — агрессивного и редкого вида рака, который поражает лимфатические узлы и другие органы. Однако это заболевание не связано с раком молочной железы, рассказали ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики.

Тем не менее, женщинам, установившим имплантаты в эстетических целях, рекомендуется регулярно посещать хирурга для контроля размера молочных желез и проведения МРТ с контрастным веществом.



Силиконовые имплантаты сами по себе являются травмой для организма. В начале 2000-х годов использовались имплантаты, которые могли вызывать различные виды лимфом, но сейчас они больше не применяются. Речь идёт о гелях, которые вводились в молочную железу и оказывали негативное воздействие на ткани железы и окружающие мышцы, буквально «разъедая» их.



Описан лишь один тип онкологии, связанный с использованием старых имплантатов — имплантат-ассоциированная лимфома. Однако современные имплантаты не вызывают подобных проблем, но они используются ещё недостаточно долго, чтобы можно было сделать окончательные выводы. Для получения достоверной статистики должно пройти не менее 20 лет.