В России в первом чтении принят законопроект, направленный на пресечение организации незаконной миграции — Ирина Яровая

«Самое важное – это разграничение нелегальной и легальной миграции, а, значит, первоочерёдными должны быть меры перекрытия всех каналов нелегальной миграции и условий этому способствующих. Пресечение и упреждение нелегальной миграции невозможны без неотвратимости и строгости наказания за организацию нелегальной миграции. Сегодня нижний порог ответственности - 2 месяца - эту задачу не решает и не может решить. Поэтому мы в 48 раз повышаем минимальную ответственность за организацию нелегальной миграции, в 12 раз – за подделку документов в целях осуществления незаконной миграции, а также делаем невозможным условное наказания для организаторов незаконной миграции. Это системообразующие изменения, которые призваны обеспечить неотвратимость и соразмерность наказания за организацию незаконной миграции», - заявила руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, комментируя единогласное принятие в 1 чтении законопроекта, направленного на пресечение организации незаконной миграции.



«Межфракционная парламентская Комиссия по вопросам миграционной политики создана 26 июля 2024 года по поручению Председателя Государственной Думы. В логике задач, поставленных перед нами, мы за два месяца провели глубокий и системный анализ большого массива данных по всем аспектам регулирования и выработали важные системные решения, которые, прежде всего, направлены на защиту безопасности граждан России и национальных интересов РФ, на сбережение межнационального мира и согласия», - подчеркнула Ирина Яровая.



«Во-первых, мы предлагаем признать особо тяжким преступлением организацию нелегальной миграции, совершаемую группой лиц и с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Сегодня за такие преступления ответственность от 2 месяцев до 7 лет и возможность условного осуждения. По факту из общего числа осуждённых, а это 878 человек, только 20% приговорены к лишению свободы, и, при этом, на незначительные сроки - не более двух лет. Такая несоразмерность ответственности и общественной опасности совершаемых преступлений впредь будет невозможна. Мы повышаем нижний порог ответственности в 48 раз и устанавливаем ответственность от 8 до 15 лет, дополнительные наказания - штраф от 3 до 5 млн рублей, запрет заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет», - сообщила вице-спикер ГД.



«Кроме того, за организованные формы незаконной миграции условное осуждение будет невозможно. А при совокупности преступлений, например, если организация незаконной миграции совершалась с каким-либо иным тяжким преступлением будет возможен максимальный срок – до 25 лет (путем сложения наказаний 15+10), - подчеркнула Ирина Яровая.



«Во-вторых, проанализировав способы совершения преступлений, мы впервые вводим новые квалифицирующие признаки нелегальной миграции, которые обозначают ее повышенную опасность. Это организация нелегальной миграции с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, либо с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. За эти преступления ответственность будет повышена в 30 раз и составит от 5 до 10 лет лишения свободы», - добавила парламентарий.



«В-третьих, мы предлагаем подделку документов признать тяжким преступлением. Фиктивные документы – это средство незаконной легализации. В 2023 г. из 10 тыс. человек осужденных за оборот поддельных документов, всего лишь 1% осуждены к реальному лишению свободы. Почти четверть осужденных получили наказания в виде штрафов от 5 до 25 тыс. рублей. При этом совершенно не учитывался тот факт, что с поддельными документами субъект имеет возможность находиться в статусе легального прибывшего и приобрести гражданство, вид на жительство, то есть вообще уйти из-под системы миграционного контроля. Формируя системный подход неотвратимости и строгости наказание, мы предлагаем подделку документов признать тяжким преступлением, увеличив нижний порог ответственности в 12 раз. Мы устанавливаем новые квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку документов и их оборот при совершении группой лиц или организованной группой, либо в целях совершения преступлений на территории РФ. Это повлечет лишение свободы – от 2 лет до 6 лет и штраф до 500 тыс. рублей», - сказала вице-спикер ГД.



«В-четвертых, фиктивная регистрация - особый вид преступлений по содействию нелегальной миграции, который совершается именно гражданами России. В 2023 г. за фиктивную регистрацию иностранных граждан осуждено 8 307, из которых 99 % - граждане России. Очевидно, что необходимы меры, делающие невыгодным и осмысленно опасным такое преступное содействие. Зачастую в преступные схемы легализации мигрантов вовлечены должностные лица уполномоченных ведомств. Поэтому, для должностных лиц устанавливается дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - подчеркнула Ирина Яровая.



«Предлагаемые решения повысят уровень защиты граждан России и иностранных лиц, законно пребывающих на территории России, позволят сберечь доброжелательность и межнациональное согласие в обществе. А также, дадут правоохранителям дополнительные возможности противодействия организованной преступности», - заключила руководитель Комиссии