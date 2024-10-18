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  4. Факторы, которые могут способствовать развитию доброкачественных опухолей груди — онкологи рассказывают

Факторы, которые могут способствовать развитию доброкачественных опухолей груди — онкологи рассказывают

11:40
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Факторы, которые могут способствовать развитию доброкачественных опухолей груди — онкологи рассказывают

Доброкачественные опухоли молочных желез чаще всего встречаются у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, сообщили ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики.

Среди причин, которые могут привести к развитию доброкачественных опухолей груди, врачи выделяют:

наличие родственников с доброкачественными или злокачественными опухолями груди;
использование гормональных контрацептивов или гормональной заместительной терапии;
травмы или воспалительные заболевания груди;
злоупотребление алкоголем;
избыточный вес или ожирение;
недостаток физической активности.

Доброкачественные опухоли груди могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса, вызванного изменениями уровня эстрогенов и прогестерона в организме, а также из-за нарушений процесса апоптоза (программированной клеточной смерти) или наследственных мутаций и изменений в генетической информации клеток.

Такие опухоли редко вызывают осложнения, но могут стать причиной боли и дискомфорта, роста опухоли и сдавления окружающих тканей с деформацией, а также воспалительного процесса или инфекции.

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