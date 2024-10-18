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  4. В Камчатском крае более 2600 медицинских работников получили специальную социальную выплату от Социального фонда России

В Камчатском крае более 2600 медицинских работников получили специальную социальную выплату от Социального фонда России

11:25
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В Камчатском крае более 2600 медицинских работников получили специальную социальную выплату от Социального фонда России

Выплата предоставляется медицинским работникам, которые работают в первичном звене здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой помощи, сообщили ИА «Камчатка» в ОСФР по Камчатке .

Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации и населённого пункта, в котором он работает. Он может варьироваться от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей.

Для оформления выплаты медицинским работникам не нужно обращаться в отделение Социального фонда России по Камчатскому краю. Медорганизации самостоятельно формируют список работников, имеющих право на получение выплаты, и передают информацию в отделение фонда по итогам каждого месяца.

Отделение Социального фонда России по Камчатскому краю перечисляет средства в течение семи рабочих дней после получения списка работников от медицинской организации. Выплата поступает на карту «Мир» или банковский счёт медицинского работника.

Если выплата не была назначена по техническим или иным причинам, она будет выплачена в полном объёме в последующие периоды.

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