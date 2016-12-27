Новости Камчатки
Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.
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Энергетики предлагают камчатцам подогревать воду самостоятельно
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры. В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником!
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7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, в 13.00 от епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря двинется традиционный общегородской крестной ход
92 0 Православие
В минувший вторник, 27 декабря, на сессии городской думы Петропавловска-Камчатского депутаты выбрали главой краевого центра Виталия ИВАНЕНКО. Второй претендент на должность Сергей ДЕРКАЧ снял свою кандидатуру
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Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом
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В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству морвокзала. В пятницу, 23 декабря, губернатор края Владимир ИЛЮХИН осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены портовые службы
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21:25
Губернатор края поручил агентству инвестиций и предпринимательства проработать возможность предоставления отдельной субсидии для туристических организаций
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21:25
Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел БРИНКАТ. Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве
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21:25
21:25
Деятельность недобросовестных «автопосредников» и массовое распространение поддельных страховых полисов привели к уходу с рынка услуг ОСАГО в Камчатском крае ряда страховых компаний. В результате автовладельцы неделями вынуждены простаивать в очередях для покупки заветного бланка полиса
Активисты камчатского отделения Общероссийского народного фронта проверили готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На встрече с активистами ОНФ 19 декабря 2016 года губернатор Владимир ИЛЮХИН сообщил, что открытие комплекса планируется в конце декабря
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В предновогодние дни друзья редакции делятся рецептами праздничных угощений
144 0 Вкусная страничка
Известный астролог Лилия ЛЮБИМОВА рассказала, как воспользоваться подсказками звёзд, чтобы настроиться на любовь, успех и благополучие
223 0 Калейдоскоп
С первыми елками в домах, с первой мишурой и ароматом мандаринов, участвуя в предпраздничной суете, оживились домашние питомцы. Результат – в коридорах ветлечебниц помимо традиционных диагнозов выстроились новые, блестящие и несчастные
123 0 Зверьё моё
Три собаки – питомцы елизовского муниципального приюта – в день открытых дверей нашли своих хозяев
109 0 Зверьё моё
«Единая Россия» на Камчатке провела отчётно-выборную конференцию
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В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику…
113 0 Пенсионный фонд
20:35
2 января:
60 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вахракова, главного инженера АО «Южные электрические сети Камчатки», бывшего гендиректора АО«ЮЭСК» (1957 г.)
60 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вахракова, главного инженера АО «Южные электрические сети Камчатки», бывшего гендиректора АО«ЮЭСК» (1957 г.)
Депутат Андрей КОПЫЛОВ обратился к экологам с просьбой наладить взаимодействие с камчатскими аграриями и рыбопромышленными предприятиями
131 0 Новости заксобрания
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Депутаты Заксобрания ТКАЧЕНКО и СТУКОВ запустили в крае пилотный проект по установке в образовательных учреждениях оборудования с системой погодного регулирования
101 0 Новости заксобрания
Новый остановочный павильон установлен 20 декабря на территории автостанции 10 км. Это новогодний подарок для жителей поселков Моховая и Авача от депутата Законодательного Собрания края Рашида ШАМОЯНА
101 0 Новости заксобрания
Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН от имени жителей края выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем
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Председатель Законодательного Собрания края Валерий РАЕНКО принял участие в торжественном собрании по случаю 20-летия контрольно-счетной палаты края
Каждый из вас может сделать счастливым одного из детей – подопечных благотворительного фонда «Спаси жизнь»
221 0 Милосердие
Тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на горячее водоснабжение будут заморожены. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН по итогам заседания президиума правительства края
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На Камчатке электроэнергия подешевеет на 20 процентов
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23 декабря в Камчатском театре драмы и комедии состоится ежегодный праздник – губернаторская новогодняя елка
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Накануне Нового года на Камчатку пришли пять современных школьных автобусов. Церемония их передачи образовательным организациям состоялась в понедельник, 19 декабря, на площадке у Камчатского дворца детского творчества
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В пятницу, 16 декабря, было подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между правительством Камчатского края, федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2017–2019 годы. Также было подписано соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год
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Но эпидемия гриппа и ОРВИ Камчатке пока не угрожает
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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН обратился с ежегодным инвестиционным посланием к органам власти всех уровней и бизнес-сообществу Камчатки. Традиционно оглашение послания прошло в рамках сессии Законодательного Собрания края. Глава региона подвел итоги реализации послания 2016 года и обозначил новые направления работы
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