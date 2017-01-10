Новости Камчатки
Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании
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В Петропавловске-Камчатском готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины
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Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вручены ключи от новых квартир
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «Матч ТВ» Дмитрий ГУБЕРНИЕВ вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчатcкой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия»
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Учебный процесс во всех школах Петропавловска-Камчатского начнется 16 января
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22:10
1 января 2017 года на Камчатке на 5 процентов проиндексированы региональные социальные пособия, сообщили в министерстве социального развития и труда края
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22:10
На Камчатке в 2016 году 437 семей получили средства краевого материнского капитала на общую сумму 65 миллионов рублей, сообщили в министерстве социального развития и труда края
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Диана БОЙКО, подопечная фонда «Спаси жизнь», улетела в Америку на лечение
115 0 Милосердие
В здании магазина «Автолюкс» на мосту открылась приёмная Константина СЛЫЩЕНКО
Как не разориться в новом году на мытье посуды и чистке зубов
21:55
21:55
В январе 2017 года помимо пенсии и регулярных социальных выплат на территории края будет организована доставка единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 96 тысячам пенсионеров
101 0 Пенсионный фонд
Вплоть до конца 1970-х годов как такового хоккея с шайбой на Камчатке не было. В основном в Петропавловске-Камчатском был развит хоккей с мячом: в первенствах города и области тогда принимали участие до 14 команд, представляющих свои предприятия, сборные команды добровольных спортивных обществ «Спартак», «Водник», «Динамо», «Пищевик», «Урожай», а также команды воинских частей…
21:35
Уголовное дело, возбужденное почти год назад в отношении сотрудников филиала ПАО «Камчатскэнерго», которых обвиняют в гибели троих детей в камере теплотрассы, поступило в Петропавловск-Камчатский городской суд. Свою вину в ходе следствия признали двое из пятерых обвиняемых – мастер и начальник первого района тепловых сетей, остальные считают предъявленное им обвинение безосновательным
21:35
На Камчатке с конца декабря из оборота изъято уже 32,51 литра спиртсодержащей непищевой продукции. Как сообщили в Роспотребнадзоре края, специалистами ведомства проведен мониторинг 141 торговой точки, в ходе которого выявлено различной продукции в количестве 320 бутылочек. Несмотря на всероссийский запрет, продукция оставалась в продаже и была доступна для покупателей
21:35
21:35
Жители Камчатки смогут принять участие в спортивном празднике, который пройдет в рамках Международного дня снега World Snow Day. Он состоится 15 января на лыжной базе «Лесная», начало в 12.00, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики края
99 0 Информация
Депутат Заксобрания края Кирилл ВОЛКОВ накануне посетил елизовскую вечернюю школу в поселке Пограничном. Народный избранник собирается добиться создания на базе этого учреждения учебно-производственного комбината для учащихся 8–9-х классов
157 0 Новости заксобрания
21:20
16 января
Родился Василий Викторович Кноль, председатель совета директоров ООО «Аква» и ООО «Аквариус», бывший гендиректор ЗАО «Корякгеолдобыча» (1955 г.).
Родился Василий Викторович Кноль, председатель совета директоров ООО «Аква» и ООО «Аквариус», бывший гендиректор ЗАО «Корякгеолдобыча» (1955 г.).
«Елка в яхтенном порту», как и положено новогодним торжествам, завершилась салютом. Главные гости праздника – воспитанники центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» (детский дом № 4) следили за всполохами разноцветных огней глазами, полными восторга. Впрочем, радостные чувства и приятное удивление не покидало детей на протяжении двух с половиной часов праздника, состоявшегося 3 января
158 0 Калейдоскоп
Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.
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Энергетики предлагают камчатцам подогревать воду самостоятельно
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры. В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником!
163 0 Православие
7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, в 13.00 от епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря двинется традиционный общегородской крестной ход
179 0 Православие
В минувший вторник, 27 декабря, на сессии городской думы Петропавловска-Камчатского депутаты выбрали главой краевого центра Виталия ИВАНЕНКО. Второй претендент на должность Сергей ДЕРКАЧ снял свою кандидатуру
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Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом
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В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству морвокзала. В пятницу, 23 декабря, губернатор края Владимир ИЛЮХИН осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены портовые службы
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21:25
Губернатор края поручил агентству инвестиций и предпринимательства проработать возможность предоставления отдельной субсидии для туристических организаций
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21:25
Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел БРИНКАТ. Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве
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21:25
21:25
Деятельность недобросовестных «автопосредников» и массовое распространение поддельных страховых полисов привели к уходу с рынка услуг ОСАГО в Камчатском крае ряда страховых компаний. В результате автовладельцы неделями вынуждены простаивать в очередях для покупки заветного бланка полиса
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