Новости Камчатки
Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений
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23:20
Начата процедура образования единой администрации Карагинского муниципального района и поселка Оссора, являющегося административным центром района. Об этом сообщили в министерстве территориального развития края
23:20
Постановлением правительства региона установлена величина прожиточного минимума в Камчатском крае за четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщили в краевом министерстве социального развития и труда
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23:20
В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке из бюджета региона будет направлено порядка 3,3 млн рублей, из них 3 млн выделены в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и еще 350 тысяч рублей – по программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», сообщили в агентстве по туризму и внешним связям края
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23:20
1 февраля начинается прием заявлений от родителей на зачисление детей в оздоровительные загородные лагеря на весенний и летний периоды. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики края
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23:20
Для движения автотранспорта открыта ледовая переправа через реку Тигиль. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства края
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23:15
Мостовой переход построен на участке автомобильной дороги Каменское – Манилы. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства края
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Публичные отчеты о работе правительства края за 2016 год проходят на Камчатке впервые. Любой житель региона может стать участником этих открытых мероприятий
Агропромышленный комплекс Камчатки по итогам 2016 года показал достойные результаты. Об этом в ходе публичного отчета заявил Александр КУЧЕРЕНКО, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона
В 2016 году на работу в учреждения здравоохранения Камчатки приняты 137 специалистов с медицинским образованием из других регионов страны. Об этом сообщила министр здравоохранения края Татьяна ЛЕМЕШКО в ходе публичного отчета, который прошел 23 января в актовом зале Камчатской краевой библиотеки
На Камчатке в 2016 году финансовую и консультационную поддержку получили более 5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе публичного отчета рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана ГЕРАСИМОВА
Они пытаются заставить камчатцев менять счётчики воды и электричества
25 января Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей Петропавловска на выставку значков, посвященных разным видам спорта из цикла «Калейдоскоп музейных коллекций». Цель данной выставки – демонстрация музейных предметов, которые редко или совсем не выставлялись в музее
81 0 Калейдоскоп
В минувшие выходные в елизовском муниципальном приюте для бездомных животных прошел день открытых дверей. Все желающие могли познакомиться с четвероногими обитателями, узнать истории их появления в приюте, поиграть с ними, выбрать себе питомца. Для посетителей была проведена экскурсия
88 0 Зверьё моё
За год в ДТП на дорогах края погибли 69 человек
22:20
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Порядка 20 миллионов рублей направят в 2017 году на развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД. За счет средств краевого бюджета будут приобретены 3 новых аппаратно-программных комплекса, которые установят на аварийно опасных участках дорог, сообщили в агентстве по информатизации и связи края
Ещё двум предприятиям – «Камчатская мельница» и «Свободный Порт Камчатка» – присвоен статус резидента территории опережающего развития «Камчатка»
22:00
К 50-летию создания военно-политических училищ
«Минздрав Камчатки рекомендует!» – под таким негласным девизом в субботу, 21 января, на стадионе «Спартак» в Петропавловске-Камчатском прошло веселое безобразие – зимние Неолимпийские игры
152 0 Калейдоскоп
Жители и гости края приглашаются на презентацию первого альбома этно-современной музыки Камчатки «По ту сторону бубна» Дмитрия КРАВЧЕНКО
124 0 Калейдоскоп
21:25
30 января:
60 лет со дня рождения Семена Николаевича Горюнова, бывшего руководителя территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) в Камчатском крае (1957 г.).
60 лет со дня рождения Семена Николаевича Горюнова, бывшего руководителя территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) в Камчатском крае (1957 г.).
Дополнительные единицы снегоочистительной техники для нужд городского округа закупят в текущем году. Об этом глава городского округа Виталий ИВАНЕНКО рассказал 19 января в прямом эфире «Радио СВ» в рамках утренней передачи «Город слышит»
Социальные группы в WhatsАpp должны стать дискуссионными площадками для решения проблем, связанных с содержанием и благоустройством Петропавловска, считает Виталий ИВАНЕНКО
21:20
Большой спортивный праздник «Снежный путь» вновь пройдет в Петропавловске 11 марта. Фестиваль состоится в краевой столице во второй раз и в этом году станет сателлитным мероприятием традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Старт фестивалю будет дан в 12.00 в поселке Заозерном
Настоящим творческим парадом солистов и коллективов образовательных учреждений Петропавловска стал городской фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели»
102 0 Град Петра и Павла
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий РАЕНКО принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» в рамках XVI Съезда партии «Единая Россия»
Депутаты Заксобрания края обязали подрядчиков устранить недочетыкапитального ремонта жилых домов в Елизове
118 0 Новости заксобрания
Об этом председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий РАЕНКО заявил на заседании коллегии регионального управления МВД, которое состоялось в четверг, 19 января. Мероприятие было посвящено подведению итогов работы камчатской полиции в 2016 году
194 0 Новости заксобрания
Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА
345 0 Подробности
Впервые в истории мореплавания в высоких широтах российские суда совершили коммерческий рейс по Северному морскому пути в условиях полярной ночи и сложной ледовой обстановки. Успешный эксперимент зимней проводки судов в полярных водах подтверждает возможность круглогодичного использования СМП
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Количество домиков в иглу-отеле и прилегающая к нему территория могут быть увеличены в следующем году. Рассмотреть такую возможность губернатор края Владимир ИЛЮХИН предложил организаторам снежной гостиницы
Автохамы, медики скорой или злой рок виновны в смерти 21-летнего камчатского парня?
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