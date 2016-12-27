Новости Камчатки

Что обещают звёзды в 2017 году?

График работы выездных бригад утвержден на 2017 год. Об этом сообщили в министерстве территориального развития края

Камчатский край признан лучшим регионом Дальнего Востока по выполнению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС в 2016 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей ХАБАРОВ

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН обратился с ежегодным инвестиционным посланием к органам власти всех уровней и бизнес-сообществу Камчатки. Традиционно оглашение послания прошло в рамках сессии Законодательного Собрания края. Глава региона подвел итоги реализации послания 2016 года и обозначил новые направления работы

Но эпидемия гриппа и ОРВИ Камчатке пока не угрожает

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН ответит на вопросы жителей Камчатки в прямом эфире. Ежегодная прямая линия с главой региона пройдет 24 декабря в эфире телеканала «Россия-1» (в рамках вещания ГТРК «Камчатка»)

В пятницу, 16 декабря, было подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между правительством Камчатского края, федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2017–2019 годы. Также было подписано соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год

Накануне Нового года на Камчатку пришли пять современных школьных автобусов. Церемония их передачи образовательным организациям состоялась в понедельник, 19 декабря, на площадке у Камчатского дворца детского творчества

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН поддержал общественную инициативу о внесении изменений в уставы муниципальных образований по досрочному отрешению от должности глав муниципалитетов

На Камчатке электроэнергия подешевеет на 20 процентов

Тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на горячее водоснабжение будут заморожены. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН по итогам заседания президиума правительства края

Каждый из вас может сделать счастливым одного из детей – подопечных благотворительного фонда «Спаси жизнь»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН от имени жителей края выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем

Новый остановочный павильон установлен 20 декабря на территории автостанции 10 км. Это новогодний подарок для жителей поселков Моховая и Авача от депутата Законодательного Собрания края Рашида ШАМОЯНА

Депутаты Заксобрания ТКАЧЕНКО и СТУКОВ запустили в крае пилотный проект по установке в образовательных учреждениях оборудования с системой погодного регулирования

Депутат Андрей КОПЫЛОВ обратился к экологам с просьбой наладить взаимодействие с камчатскими аграриями и рыбопромышленными предприятиями

2 января: 60 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вахракова, главного инженера АО «Южные электрические сети Камчатки», бывшего гендиректора АО«ЮЭСК» (1957 г.)

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику…

«Все наши каюры уже готовятся к гонке. Ждут старта», – заявил Андрей РУДОВИЧ, единогласно избранный руководителем «Берингии-2017» на заседании оргкомитета гонки 21 декабря. На пост главного судьи назначен Андрей ГУЛЕЙ

Три собаки – питомцы елизовского муниципального приюта – в день открытых дверей нашли своих хозяев

С первыми елками в домах, с первой мишурой и ароматом мандаринов, участвуя в предпраздничной суете, оживились домашние питомцы. Результат – в коридорах ветлечебниц помимо традиционных диагнозов выстроились новые, блестящие и несчастные

Известный астролог Лилия ЛЮБИМОВА рассказала, как воспользоваться подсказками звёзд, чтобы настроиться на любовь, успех и благополучие

Активисты камчатского отделения Общероссийского народного фронта проверили готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На встрече с активистами ОНФ 19 декабря 2016 года губернатор Владимир ИЛЮХИН сообщил, что открытие комплекса планируется в конце декабря

Деятельность недобросовестных «автопосредников» и массовое распространение поддельных страховых полисов привели к уходу с рынка услуг ОСАГО в Камчатском крае ряда страховых компаний. В результате автовладельцы неделями вынуждены простаивать в очередях для покупки заветного бланка полиса

«Елка в яхтенном порту» – праздник с таким названием АО «Корпорация развития Камчатки» и ее партнеры ГУП «Камчаттрансфлот», ООО «Аква-Про» планируют устроить для воспитанников петропавловского детского дома № 4

«Проект строительства Жупановской ГЭС может возродиться», –заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ПЕГИН после завершившихся в Москве переговоров с топ-менеджерами российского представительства итальянской консалтинговой компании Alfa Centauri

В течение двух дней в Москве проходил VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России»

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел БРИНКАТ. Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве

В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству морвокзала. В пятницу, 23 декабря, губернатор края Владимир ИЛЮХИН осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены портовые службы

Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом

В минувший вторник, 27 декабря, на сессии городской думы Петропавловска-Камчатского депутаты выбрали главой краевого центра Виталия ИВАНЕНКО. Второй претендент на должность Сергей ДЕРКАЧ снял свою кандидатуру

7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, в 13.00 от епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря двинется традиционный общегородской крестной ход

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры. В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником!

Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.

Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом

Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.

Куда пойдём на Новый год?

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