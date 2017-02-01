Новости Камчатки

Как бы хорошо ни закончился предыдущий год, как бы много водных биологических ресурсов ни выловили и как бы много их ни купили и ни съели, не стоит забывать об основной угрозе для рыбодобывающей отрасли – угрозе выбытия флота. И угроза эта нарастает с каждым переносом принятия нормативно-правовых актов по инвестиционным квотам