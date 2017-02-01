Новости Камчатки
Вернут ли камчатским судоремонтникам 45 миллионов рублей долга по зарплате?
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Рыбопромысловые предприятия Камчатки на минтаевой путине в Охотском море превысили показатели экспедиции прошлого года. На сегодня квоты освоены уже на 10,5 процента, выловлено 33 267 тонн минтая, сообщили в северо-восточном территориальном управлении Росрыболовства
140 0 Большая рыбалка
Минвостокразвития России отобрало шесть внебюджетных инвестпроектов от Камчатки для возможного включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
170 0 Подробности
00:20
Жители Северных Коряк получают воду, за наличие и качество которой вообще никто не отвечает
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1 января 2017 года размер взноса на капитальный ремонт увеличился на 40 копеек
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Камчатский водоканал больше не будет выставлять счета по расходу холодной воды на ОДН в домах под управлением УК или ТСЖ
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Первый рейс автобус с новым номером маршрута № 33 сделал вчера, 31 января. Автобус вышел на линию в 7.37 согласно установленному расписанию, сообщили в администрации ПКГО
285 0 Град Петра и Павла
00:10
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Федерация профсоюзов Камчатки бьет тревогу: по имеющейся у тред-юнионов информации, в ряде трудовых коллективов Камчатского края сегодня отмечается проблема в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Вопрос о механизме компенсации отпускных расходов был рассмотрен 26 января на заседании президиума ФПК
Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 году в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 млрд 580 млн рублей. Об этом говорилось в ходе публичного отчета министерства рыбного хозяйства края
151 0 Большая рыбалка
Как бы хорошо ни закончился предыдущий год, как бы много водных биологических ресурсов ни выловили и как бы много их ни купили и ни съели, не стоит забывать об основной угрозе для рыбодобывающей отрасли – угрозе выбытия флота. И угроза эта нарастает с каждым переносом принятия нормативно-правовых актов по инвестиционным квотам
148 0 Большая рыбалка
Депутаты и рыбопромышленники – за право ограничивать использование жаберных сетей
178 0 Большая рыбалка
В камчатской литературной газете «Новая книга» авторы рассказывают о книжных новинках, которые предлагает читателям холдинговая компания «Новая книга»
165 0 Книжный мир
Проект «Простое чтение» и литературное объединение «КРАФТ» в партнерстве с киноцентром «Лимонад» приглашают жителей и гостей края на первый поэтический вечер в новом формате «Современная поэзия глазами молодых поэтов»
141 0 Книжный мир
На прошлой неделе состоялась презентация нового сборника очерков об истории органов государственной безопасности и пограничной охраны Камчатки «В исключительных обстоятельствах». Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня образования отечественных спецслужб
118 0 Книжный мир
Соревнования в честь Дня защитника Отечества пройдут на ледовой площадке в поселке Вулканном. Принять участие в открытом турнире по хоккею в валенках среди мужских команд могут все желающие, главное – успеть подать заявку до 16 февраля. Предварительные даты проведения турнира – 18/19 и 23/24 февраля, сообщает пресс-служба администрации Елизовского муниципального района
Более 80 тысяч жителей Камчатки систематически занимаются физкультурной и спортом. Об этом в ходе публичного отчета правительства края за 2016 год рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства министерства спорта и молодежной политики края Людмила ПОПОВА
Региональный центр летней подготовки национальных сборных России будет создан на Камчатке у подножия Авачинского вулкана. Правительство края приступило к практической стадии строительства спортивно-тренировочной базы по зимним видам спорта
Камчатская горнолыжница Елена ЯКОВИШИНА показала лучший результат в супергиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде – 2017 и принесла России первое золото этих международных соревнований. На трассе наша землячка опередила ближайших соперниц из Финляндии и Японии на 0,73 и 0,92 секунды соответственно
132 0 Горные лыжи
23:35
В Елизове 27–29 января прошло открытое первенство Камчатского края по эстетической гимнастике
130 0 Гимнастика
В 2016 году Пенсионный фонд оплатил проезд к месту отдыха и обратно 7 000 камчатских неработающих пенсионеров. Всего на эти цели отделением ПФР по Камчатскому краю было перечислено 194,9 млн рублей
158 0 Пенсионный фонд
1 февраля 2017 года страховые пенсии камчатских неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,4 процента исходя из роста потребительских цен за 2016 год
139 0 Пенсионный фонд
Для решения проблемы безопасности морских львов, зимующих в черте Петропавловска-Камчатского, при краевом министерстве природных ресурсов и экологии создадут рабочую группу. В нее войдут сотрудники Кроноцкого заповедника и других организаций, заинтересованных в сохранении вида, занесенного в Красную книгу России
127 0 Среда обитания
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае проверили температурный режим в ряде школ Петропавловска-Камчатского. Они посетили гимназию № 39 в ответ на жалобы, поступившие накануне, а также пять учреждений, выбранных случайным образом, – школы № 1, 7, 8, 33 и 43
22:55
6 февраля:
Крупнейшая лавина сошла в первой декаде февраля 1997 года со склона вулкана Козельского. По оценкам камчатского противолавинного центра, объем лавины составил около 5 млн кубометров, а общая масса снега – 2 млн тонн
Крупнейшая лавина сошла в первой декаде февраля 1997 года со склона вулкана Козельского. По оценкам камчатского противолавинного центра, объем лавины составил около 5 млн кубометров, а общая масса снега – 2 млн тонн
Гигантизма и «Версалей» не будет!
209 0 Град Петра и Павла
Председатель Заксобрания края Валерий РАЕНКО принял участие в заседании коллегии прокуратуры Камчатского края, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2016 год
144 0 Новости заксобрания
На заседании комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ 26 января депутаты рассмотрели итоги выполнения в 2016 году программ по расселению из аварийного жилья и решили разработать рекомендации по очередности расселения
135 0 Новости заксобрания
Краевые депутаты примут участие в разработке закона о землях, не подлежащих выдаче в рамках программы дальневосточного гектара на Камчатке. Такое решение было принято на заседании комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Заксобрания края. Его провел заместитель председателя комитета Владимир АГЕЕВ
196 0 Новости заксобрания
Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей ЛИМАНОВ навестил Марию КАЙНЫН, Почетного жителя Корякского округа, которая живет в г. Озеры Московской области. Встреча состоялась по поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия РАЕНКО
112 0 Новости заксобрания
22:40
«Введение электронных виз и упрощение порядка въезда – важный шаг на пути социально-экономического развития Дальнего Востока и серьезный фактор расширения туристической активности», – такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя рассмотрение в первом чтении законопроекта об упрощенном визовом режиме для свободного порта Владивосток
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