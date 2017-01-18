«Мальчик умер. Скорая не успела...»
Автохамы, медики скорой или злой рок виновны в смерти 21-летнего камчатского парня?
Прокуратура и УФАС «копнули» елизовские кладбища
Прокуратура и УФАС «копнули» елизовские кладбища
Выяснилось, что чиновники района сдавали кладбищенские территории в аренду коммерсантам
Опасный пар
Опасный пар
Камчатские депутаты поддержали законодательный запрет электронных сигарет для детей.
Журналисты отметили День российской печати
Журналисты отметили День российской печати
Награда «Журналистская слава Камчатки» вручена Михаилу ЖИЛИНУ, краеведу, писателю, автору ряда книг о полуострове

Новости Камчатки

Правительство Камчатского края публично отчитается о своей работе

Правительство Камчатского края публично отчитается о своей работе

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА
199 0 Подробности
отчет правительства
Северный морской путь: уникальный транзитный рейс в условиях полярной ночи

Северный морской путь: уникальный транзитный рейс в условиях полярной ночи

Впервые в истории мореплавания в высоких широтах российские суда совершили коммерческий рейс по Северному морскому пути в условиях полярной ночи и сложной ледовой обстановки. Успешный эксперимент зимней проводки судов в полярных водах подтверждает возможность круглогодичного использования СМП
210 0 Подробности
эксперимент
Иглу-отель на Камчатке: идея прижилась и будет развиваться

Иглу-отель на Камчатке: идея прижилась и будет развиваться

Количество домиков в иглу-отеле и прилегающая к нему территория могут быть увеличены в следующем году. Рассмотреть такую возможность губернатор края Владимир ИЛЮХИН предложил организаторам снежной гостиницы
117 0 Туризм
иглу-отель
«Мальчик умер. Скорая не успела...»

«Мальчик умер. Скорая не успела...»

Автохамы, медики скорой или злой рок виновны в смерти 21-летнего камчатского парня?
767 0 Трагедия
громкое дело
Прокуратура и УФАС «копнули» елизовские кладбища

Прокуратура и УФАС «копнули» елизовские кладбища

Выяснилось, что чиновники района сдавали кладбищенские территории в аренду коммерсантам
312 0 Подробности
ситуация
Опасный пар

Опасный пар

Камчатские депутаты поддержали законодательный запрет электронных сигарет для детей.
272 0 Власть
законопроект
00:30

Внимание! Конкурс «Конкуренция глазами детей»!

Камчатское УФАС России объявляет конкурс детских рисунков, рефератов и презентаций на тему «25 лет управлению ФАС России по Камчатскому краю»
149 0 Калейдоскоп
Коллекторы поумерят пыл

Коллекторы поумерят пыл

Порядок работы коллекторов меняется с началом 2017 года. Во-первых, самих коллекторских агентств станет меньше. В России создадут реестр таких организаций. И, как обещает правительство, войти в реестр не смогут полукриминальные структуры или агентства с подмоченной репутацией
125 0 Вопросы и ответы
спрашивали – отвечаем
В автокреслах только дошкольники

В автокреслах только дошкольники

В 2017 году изменились правила перевозки детей. Кто-то считает, что они стали более жесткими, а кто-то, напротив, видит в изменениях послабления
173 0 Вопросы и ответы
спрашивали – отвечаем
Сигареты и алкоголь подорожают

Сигареты и алкоголь подорожают

1 января в России увеличились ставки на большинство подакцизных товаров. В частности, на вина и шампанское, пиво и крепкое спиртное, а также на все виды табака. И конечно, вслед за этим на все эти товары повысится розничная цена
112 0 Вопросы и ответы
спрашивали – отвечаем
Бензин дорожать не будет

Бензин дорожать не будет

Уже неделю в социальных сетях Камчатки распространяется информация о грядущем повышении цен на все виды топлива. Причем «гуляет» она в виде скана официального письма топливоснабжающей организации «ННК-Камчатнефтепродукт», отчего воспринимается жителями полуострова как вполне достоверная. Однако на самом деле повышения, по крайней мере в первом квартале 2017 года, не предвидится
138 0 Вопросы и ответы
спрашивали – отвечаем
00:20

«Камчатскэнерго» меняет время подачи показаний счётчиков

Для удобства абонентов ПАО «Камчатскэнерго» увеличивает сроки подачи показаний индивидуальных приборов учета. Теперь показания можно подавать с 15 по 23 числа каждого месяца
117 0 Вопросы и ответы
спрашивали – отвечаем
На таран!

На таран!

ОП РФ предложила разрешить экстренным службам «раскидывать» машины автовладельцев
176 0 Подробности
Александр ЛИПАЛО – о тайнах следствия

Александр ЛИПАЛО – о тайнах следствия

Руководитель СУ СК РФ по Камчатскому краю – о тяготах службы и итогах года
317 0 Фемида
от первого лица
Журналисты отметили День российской печати

Журналисты отметили День российской печати

Награда «Журналистская слава Камчатки» вручена Михаилу ЖИЛИНУ, краеведу, писателю, автору ряда книг о полуострове
320 0 Праздник
день печати
00:00

Первое заседание кинолектория «Ночное кино»: фильм «Шоколад»

19 января фильмом «Шоколад» режиссера Лассе ХАЛЛЬСТРЕМА открывается новый проект камчатской краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова – кинолекторий «Ночное кино»
117 0 Калейдоскоп
Камчатка встречает Крещение Господне

Камчатка встречает Крещение Господне

19 января отмечается Крещение Господне – один из главных праздников Православной церкви. Он также называется праздником Богоявления
154 0 Православие
крещение
За справками? Уже не надо…

За справками? Уже не надо…

С нового года с россиян запрещено требовать 85 бумажных документов
193 0 Госуслуги
госуслуги
«Елизовский спринт – 2017» состоится 25 марта

«Елизовский спринт – 2017» состоится 25 марта

Подготовка к ежегодному зимнему национально-спортивному празднику в Елизовском районе вступает в активную фазу
120 0 Традиции
гонка, елизовский спринт, подготовка
Григорий МАНЁВ станет ведущим детской гонки «Дюлин» на Камчатке

Григорий МАНЁВ станет ведущим детской гонки «Дюлин» на Камчатке

Известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке» Григорий МАНЕВ примет участие в мероприятиях «Берингии-2017». Об этом сообщили в оргкомитете традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках
185 0 Традиции
гонка, дюлин
Вышла в свет книга детских сказок и рассказов камчатского судьи

Вышла в свет книга детских сказок и рассказов камчатского судьи

Тридцать лет судья Евгений КИРИЛЛОВ служит закону и российскому правосудию. В юности он мечтал поступить в МГУ или в литературный институт, чтобы заниматься журналистикой
180 0 Книжный мир
«Реанимация» дорог и проездов идёт в усиленном режиме

«Реанимация» дорог и проездов идёт в усиленном режиме

Расширение проездов и противогололедная «терапия» дорог – приоритетные задачи дорожных служб
131 0 Град Петра и Павла
снегоочистка
Кто обязан очищать крыши от сосулек и наледи?

Кто обязан очищать крыши от сосулек и наледи?

Состояние крыш и навесов на объектах жилфонда Петропавловска обсуждалось в минувший вторник, 17 января, на аппаратном совещании у главы городского округа Виталия ИВАНЕНКО
111 0 Град Петра и Павла
ситуация
Школьники Петропавловска вернулись за парты после каникул

Школьники Петропавловска вернулись за парты после каникул

В понедельник, 16 января, в школах Петропавловска началась третья, самая длинная, четверть. В управлении образования отметили, что после продленных каникул возобновили свою работу все образовательные учреждения города. Классов и детских групп, закрытых на карантин, в краевой столице нет
138 0 Град Петра и Павла
третья четверть
23:25

Семь брошенных автомобилей эвакуированы на штрафплощадку

В минувшие выходные семь автомобилей, мешающих работе снегоочистительной техники, были эвакуированы на площадку специального хранения. Машины мешали работе снегоочистительной техники, сообщили в управлении городского хозяйства администрации
75 0 Град Петра и Павла
23:25

Расходы родителей дошкольников и школьников выросли

1 января в Петропавловске увеличилась плата за пребывание детей в детских садах. Теперь за один день, проведенный ребенком в садике, родители будут платить по 203 рубля 19 копеек, что почти на 11 рублей больше, чем в прошлом году.
116 0 Град Петра и Павла
23:25

Собери посылку воинам!

Ежегодная гражданско-патриотическая акция «Посылка воину» стартовала в краевой столице. Каждый год в ней принимают участие школы и школьники, школьные советы самоуправления, общественные молодежные организации и просто неравнодушные граждане
106 0 Град Петра и Павла
23:20

Календарь 23-29 января 2017 г.

23 января:
В 1956 году Камчатская область, входившая в состав Хабаровского края, выделена указом президиума Верховного Совета РСФСР в самостоятельную область.
198 0 Камчатский календарь
камчатский календарь
Решать задачи, поставленные Президентом страны, в тесном диалоге с камчатцами

Решать задачи, поставленные Президентом страны, в тесном диалоге с камчатцами

Валерий РАЕНКО призвал краевых депутатов при реализации послания Президента Федеральному Собранию максимально тесно взаимодействовать с общественностью
143 0 Новости заксобрания
Поэт Георгий ПОРОТОВ – в воспоминаниях земляков

Поэт Георгий ПОРОТОВ – в воспоминаниях земляков

В Милькове прошла презентация книги «Певец страны Уйкоаль» о Георгии ПОРОТОВЕ, которая переросла в вечер памяти поэта. Депутат Заксобрания края Татьяна РОМАНОВА приняла участие в презентации и привезла в Мильково молодежный национальный ансамбль «Банго-банго»
159 0 Новости заксобрания
Школа, детсад, интернат: в селе Усть-Хайрюзово открывается современный учебный комплекс

Школа, детсад, интернат: в селе Усть-Хайрюзово открывается современный учебный комплекс

Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании
228 0 Подробности
новостройка
Краевая детская библиотека откроется в конце января

Краевая детская библиотека откроется в конце января

В Петропавловске-Камчатском готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины
216 0 Подробности
мир детства
Новоселье в посёлке Пионерском

Новоселье в посёлке Пионерском

Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вручены ключи от новых квартир
183 0 Подробности
мой дом
Южно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона ШПИЛЕНКА

Южно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона ШПИЛЕНКА

Приказ об этом накануне подписал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей ДОНСКОЙ
251 0 Память
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Берингия – это любовь моя»

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Берингия – это любовь моя»

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «Матч ТВ» Дмитрий ГУБЕРНИЕВ вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчатcкой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия»
231 0 Подробности
берингия, гонка
Каникулы у школьников Петропавловска продлены до конца недели

Каникулы у школьников Петропавловска продлены до конца недели

Учебный процесс во всех школах Петропавловска-Камчатского начнется 16 января
281 0 Подробности
эпидпорог
22:10

Размер региональных социальных пособий увеличен на 5 процентов

1 января 2017 года на Камчатке на 5 процентов проиндексированы региональные социальные пособия, сообщили в министерстве социального развития и труда края
239 0 Подробности
22:10

Более 400 семей в 2016 году получили краевой материнский капитал

На Камчатке в 2016 году 437 семей получили средства краевого материнского капитала на общую сумму 65 миллионов рублей, сообщили в министерстве социального развития и труда края
221 0 Подробности
Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!

Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!

Диана БОЙКО, подопечная фонда «Спаси жизнь», улетела в Америку на лечение
189 0 Милосердие
спаси жизнь, милосердие
Камчатская оленина и чистая вода заинтересовали китайских инвесторов

Камчатская оленина и чистая вода заинтересовали китайских инвесторов

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН обсудил с китайскими инвесторами перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. Встреча с представителями пекинской группы компаний по управлению инвестициями «Лон Хань» прошла накануне в правительстве Камчатки
298 0 Регион
бизнес
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