Куда пойдём на Новый год?
200 вопросов губернатору
200 вопросов губернатору
Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.
Кипятильник в интересном месте
Кипятильник в интересном месте
Энергетики предлагают камчатцам подогревать воду самостоятельно
Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин
Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин
Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом

Новости Камчатки

Куда пойдём на Новый год?

Куда пойдём на Новый год?

235 0 Подробности
200 вопросов губернатору

200 вопросов губернатору

Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.
188 0 Подробности
Кипятильник в интересном месте

Кипятильник в интересном месте

Энергетики предлагают камчатцам подогревать воду самостоятельно
285 0 Жильё моё
коммуналка
Рождественское послание епископа Петропавловского и Камчатского АРТЕМИЯ

Рождественское послание епископа Петропавловского и Камчатского АРТЕМИЯ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры. В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником!
79 0 Православие
Приглашаем на традиционный рождественский крестный ход

Приглашаем на традиционный рождественский крестный ход

7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, в 13.00 от епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря двинется традиционный общегородской крестной ход
92 0 Православие
крестный ход
Депутаты выбрали Виталия ИВАНЕНКО главой Петропавловска

Депутаты выбрали Виталия ИВАНЕНКО главой Петропавловска

В минувший вторник, 27 декабря, на сессии городской думы Петропавловска-Камчатского депутаты выбрали главой краевого центра Виталия ИВАНЕНКО. Второй претендент на должность Сергей ДЕРКАЧ снял свою кандидатуру
120 0 Подробности
Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин

Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин

Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом
269 0 Подробности
Новый морвокзал примет пассажиров в будущем году

Новый морвокзал примет пассажиров в будущем году

В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству морвокзала. В пятницу, 23 декабря, губернатор края Владимир ИЛЮХИН осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены портовые службы
119 0 Подробности
21:25

Новые меры поддержки для туристического бизнеса

Губернатор края поручил агентству инвестиций и предпринимательства проработать возможность предоставления отдельной субсидии для туристических организаций
83 0 Подробности
21:25

Бизнесмены Республики Мальта намерены посетить Камчатку

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел БРИНКАТ. Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве
100 0 Подробности
21:25

К реализации проектов – за счёт резервов и механизмов поддержки бизнеса

В течение двух дней в Москве проходил VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России»
84 0 Регион
21:25

Европейский бизнес присматривается к Жупановской ГЭС

«Проект строительства Жупановской ГЭС может возродиться», –заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ПЕГИН после завершившихся в Москве переговоров с топ-менеджерами российского представительства итальянской консалтинговой компании Alfa Centauri
101 0 Регион
Яхтенный порт зажигает… новогодние огни

Яхтенный порт зажигает… новогодние огни

«Елка в яхтенном порту» – праздник с таким названием АО «Корпорация развития Камчатки» и ее партнеры ГУП «Камчаттрансфлот», ООО «Аква-Про» планируют устроить для воспитанников петропавловского детского дома № 4
121 0 Регион
Доступность ОСАГО в Камчатском крае: проблемы и решения

Доступность ОСАГО в Камчатском крае: проблемы и решения

Деятельность недобросовестных «автопосредников» и массовое распространение поддельных страховых полисов привели к уходу с рынка услуг ОСАГО в Камчатском крае ряда страховых компаний. В результате автовладельцы неделями вынуждены простаивать в очередях для покупки заветного бланка полиса
91 0 Запаска
осаго
Недоделки и холод: «фронтовики» проверили готовность новой школы в Усть-Хайрюзове

Недоделки и холод: «фронтовики» проверили готовность новой школы в Усть-Хайрюзове

Активисты камчатского отделения Общероссийского народного фронта проверили готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На встрече с активистами ОНФ 19 декабря 2016 года губернатор Владимир ИЛЮХИН сообщил, что открытие комплекса планируется в конце декабря
123 0 Подробности
Кушать подано!

Кушать подано!

В предновогодние дни друзья редакции делятся рецептами праздничных угощений
144 0 Вкусная страничка
В новом году звёзды обещают счастье и много работы

В новом году звёзды обещают счастье и много работы

Известный астролог Лилия ЛЮБИМОВА рассказала, как воспользоваться подсказками звёзд, чтобы настроиться на любовь, успех и благополучие
223 0 Калейдоскоп
гороскоп
Гав и мяу под бой курантов

Гав и мяу под бой курантов

С первыми елками в домах, с первой мишурой и ароматом мандаринов, участвуя в предпраздничной суете, оживились домашние питомцы. Результат – в коридорах ветлечебниц помимо традиционных диагнозов выстроились новые, блестящие и несчастные
123 0 Зверьё моё
Каждая собака хочет домой

Каждая собака хочет домой

Три собаки – питомцы елизовского муниципального приюта – в день открытых дверей нашли своих хозяев
109 0 Зверьё моё
«Берингия-2017»: гонку возглавит Андрей РУДОВИЧ

«Берингия-2017»: гонку возглавит Андрей РУДОВИЧ

«Все наши каюры уже готовятся к гонке. Ждут старта», – заявил Андрей РУДОВИЧ, единогласно избранный руководителем «Берингии-2017» на заседании оргкомитета гонки 21 декабря. На пост главного судьи назначен Андрей ГУЛЕЙ
87 0 Традиции
берингия, гонка
Валерий РАЕНКО вновь избран лидером камчатских единороссов

Валерий РАЕНКО вновь избран лидером камчатских единороссов

«Единая Россия» на Камчатке провела отчётно-выборную конференцию
106 0 Подробности
Пенсии в январе: изменение графика

Пенсии в январе: изменение графика

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику…
113 0 Пенсионный фонд
20:35

Календарь 2-15 января 2017 г.

2 января:
60 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вахракова, главного инженера АО «Южные электрические сети Камчатки», бывшего гендиректора АО«ЮЭСК» (1957 г.)
90 0 Камчатский календарь
камчатский календарь
Требуется помощь экологической общественности

Требуется помощь экологической общественности

Депутат Андрей КОПЫЛОВ обратился к экологам с просьбой наладить взаимодействие с камчатскими аграриями и рыбопромышленными предприятиями
131 0 Новости заксобрания
20:35

Погодное регулирование в детских садах: и тепло, и экономично

Депутаты Заксобрания ТКАЧЕНКО и СТУКОВ запустили в крае пилотный проект по установке в образовательных учреждениях оборудования с системой погодного регулирования
101 0 Новости заксобрания
Новая остановка для жителей микрорайонов Моховая и Авача

Новая остановка для жителей микрорайонов Моховая и Авача

Новый остановочный павильон установлен 20 декабря на территории автостанции 10 км. Это новогодний подарок для жителей поселков Моховая и Авача от депутата Законодательного Собрания края Рашида ШАМОЯНА
101 0 Новости заксобрания
Камчатка скорбит вместе со всей Россией

Камчатка скорбит вместе со всей Россией

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН от имени жителей края выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем
96 0 Подробности
Валерий РАЕНКО: Государственный подход – важнейшее условие деятельности контрольно-счетной палаты края

Валерий РАЕНКО: Государственный подход – важнейшее условие деятельности контрольно-счетной палаты края

Председатель Законодательного Собрания края Валерий РАЕНКО принял участие в торжественном собрании по случаю 20-летия контрольно-счетной палаты края
98 0 Новости заксобрания
Требуется Дед Мороз!

Требуется Дед Мороз!

Каждый из вас может сделать счастливым одного из детей – подопечных благотворительного фонда «Спаси жизнь»
221 0 Милосердие
добрый дед мороз, спаси жизнь
Владимир ИЛЮХИН: Камчатка заморозит энерготарифы

Владимир ИЛЮХИН: Камчатка заморозит энерготарифы

Тарифы на электрическую и тепловую энергию, а также на горячее водоснабжение будут заморожены. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН по итогам заседания президиума правительства края
242 0 Подробности
00:00

Энерготариф на Дальнем Востоке будет снижен

На Камчатке электроэнергия подешевеет на 20 процентов
222 0 Подробности
поручение президента
00:00

Владимир ИЛЮХИН: «Неприкасаемых у нас нет»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН поддержал общественную инициативу о внесении изменений в уставы муниципальных образований по досрочному отрешению от должности глав муниципалитетов
216 0 Власть
Губернаторская ёлка примет детей со всей Камчатки

Губернаторская ёлка примет детей со всей Камчатки

23 декабря в Камчатском театре драмы и комедии состоится ежегодный праздник – губернаторская новогодняя елка
122 0 Подробности
Новые школьные автобусы для камчатских школ

Новые школьные автобусы для камчатских школ

Накануне Нового года на Камчатку пришли пять современных школьных автобусов. Церемония их передачи образовательным организациям состоялась в понедельник, 19 декабря, на площадке у Камчатского дворца детского творчества
115 0 Подробности
Жить сегодня не хуже, чем вчера

Жить сегодня не хуже, чем вчера

В пятницу, 16 декабря, было подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между правительством Камчатского края, федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2017–2019 годы. Также было подписано соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год
148 0 Подробности
трудовой кодекс камчатки
23:45

Владимир ИЛЮХИН ответит на вопросы камчатцев: прямая линия с губернатором края

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН ответит на вопросы жителей Камчатки в прямом эфире. Ежегодная прямая линия с главой региона пройдет 24 декабря в эфире телеканала «Россия-1» (в рамках вещания ГТРК «Камчатка»)
211 0 Власть
«Нестрашного» гриппа не бывает

«Нестрашного» гриппа не бывает

Но эпидемия гриппа и ОРВИ Камчатке пока не угрожает
233 0 Здоровье
профилактика
23:40

Владимир ИЛЮХИН обратился с ежегодным инвестиционным посланием к органам власти и бизнесу

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН обратился с ежегодным инвестиционным посланием к органам власти всех уровней и бизнес-сообществу Камчатки. Традиционно оглашение послания прошло в рамках сессии Законодательного Собрания края. Глава региона подвел итоги реализации послания 2016 года и обозначил новые направления работы
128 0 Регион
стратегия
Камчатка – трижды лидер в ДФО по предупреждению и ликвидации ЧС

Камчатка – трижды лидер в ДФО по предупреждению и ликвидации ЧС

Камчатский край признан лучшим регионом Дальнего Востока по выполнению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС в 2016 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей ХАБАРОВ
145 0 Регион
Выездные бригады: в районы – по графику

Выездные бригады: в районы – по графику

График работы выездных бригад утвержден на 2017 год. Об этом сообщили в министерстве территориального развития края
122 0 Регион
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