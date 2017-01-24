Новости Камчатки

В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке из бюджета региона будет направлено порядка 3,3 млн рублей, из них 3 млн выделены в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и еще 350 тысяч рублей – по программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», сообщили в агентстве по туризму и внешним связям края