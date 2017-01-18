Новости Камчатки
Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА
199 0 Подробности
Впервые в истории мореплавания в высоких широтах российские суда совершили коммерческий рейс по Северному морскому пути в условиях полярной ночи и сложной ледовой обстановки. Успешный эксперимент зимней проводки судов в полярных водах подтверждает возможность круглогодичного использования СМП
210 0 Подробности
Количество домиков в иглу-отеле и прилегающая к нему территория могут быть увеличены в следующем году. Рассмотреть такую возможность губернатор края Владимир ИЛЮХИН предложил организаторам снежной гостиницы
Автохамы, медики скорой или злой рок виновны в смерти 21-летнего камчатского парня?
Выяснилось, что чиновники района сдавали кладбищенские территории в аренду коммерсантам
312 0 Подробности
Камчатские депутаты поддержали законодательный запрет электронных сигарет для детей.
00:30
Камчатское УФАС России объявляет конкурс детских рисунков, рефератов и презентаций на тему «25 лет управлению ФАС России по Камчатскому краю»
149 0 Калейдоскоп
Порядок работы коллекторов меняется с началом 2017 года. Во-первых, самих коллекторских агентств станет меньше. В России создадут реестр таких организаций. И, как обещает правительство, войти в реестр не смогут полукриминальные структуры или агентства с подмоченной репутацией
125 0 Вопросы и ответы
В 2017 году изменились правила перевозки детей. Кто-то считает, что они стали более жесткими, а кто-то, напротив, видит в изменениях послабления
173 0 Вопросы и ответы
1 января в России увеличились ставки на большинство подакцизных товаров. В частности, на вина и шампанское, пиво и крепкое спиртное, а также на все виды табака. И конечно, вслед за этим на все эти товары повысится розничная цена
112 0 Вопросы и ответы
Уже неделю в социальных сетях Камчатки распространяется информация о грядущем повышении цен на все виды топлива. Причем «гуляет» она в виде скана официального письма топливоснабжающей организации «ННК-Камчатнефтепродукт», отчего воспринимается жителями полуострова как вполне достоверная. Однако на самом деле повышения, по крайней мере в первом квартале 2017 года, не предвидится
138 0 Вопросы и ответы
00:20
Для удобства абонентов ПАО «Камчатскэнерго» увеличивает сроки подачи показаний индивидуальных приборов учета. Теперь показания можно подавать с 15 по 23 числа каждого месяца
117 0 Вопросы и ответы
ОП РФ предложила разрешить экстренным службам «раскидывать» машины автовладельцев
176 0 Подробности
Руководитель СУ СК РФ по Камчатскому краю – о тяготах службы и итогах года
Награда «Журналистская слава Камчатки» вручена Михаилу ЖИЛИНУ, краеведу, писателю, автору ряда книг о полуострове
00:00
19 января фильмом «Шоколад» режиссера Лассе ХАЛЛЬСТРЕМА открывается новый проект камчатской краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова – кинолекторий «Ночное кино»
117 0 Калейдоскоп
19 января отмечается Крещение Господне – один из главных праздников Православной церкви. Он также называется праздником Богоявления
154 0 Православие
Подготовка к ежегодному зимнему национально-спортивному празднику в Елизовском районе вступает в активную фазу
Тридцать лет судья Евгений КИРИЛЛОВ служит закону и российскому правосудию. В юности он мечтал поступить в МГУ или в литературный институт, чтобы заниматься журналистикой
180 0 Книжный мир
Расширение проездов и противогололедная «терапия» дорог – приоритетные задачи дорожных служб
131 0 Град Петра и Павла
Состояние крыш и навесов на объектах жилфонда Петропавловска обсуждалось в минувший вторник, 17 января, на аппаратном совещании у главы городского округа Виталия ИВАНЕНКО
111 0 Град Петра и Павла
В понедельник, 16 января, в школах Петропавловска началась третья, самая длинная, четверть. В управлении образования отметили, что после продленных каникул возобновили свою работу все образовательные учреждения города. Классов и детских групп, закрытых на карантин, в краевой столице нет
138 0 Град Петра и Павла
23:25
В минувшие выходные семь автомобилей, мешающих работе снегоочистительной техники, были эвакуированы на площадку специального хранения. Машины мешали работе снегоочистительной техники, сообщили в управлении городского хозяйства администрации
23:25
1 января в Петропавловске увеличилась плата за пребывание детей в детских садах. Теперь за один день, проведенный ребенком в садике, родители будут платить по 203 рубля 19 копеек, что почти на 11 рублей больше, чем в прошлом году.
116 0 Град Петра и Павла
23:25
Ежегодная гражданско-патриотическая акция «Посылка воину» стартовала в краевой столице. Каждый год в ней принимают участие школы и школьники, школьные советы самоуправления, общественные молодежные организации и просто неравнодушные граждане
106 0 Град Петра и Павла
23:20
23 января:
В 1956 году Камчатская область, входившая в состав Хабаровского края, выделена указом президиума Верховного Совета РСФСР в самостоятельную область.
В 1956 году Камчатская область, входившая в состав Хабаровского края, выделена указом президиума Верховного Совета РСФСР в самостоятельную область.
Валерий РАЕНКО призвал краевых депутатов при реализации послания Президента Федеральному Собранию максимально тесно взаимодействовать с общественностью
143 0 Новости заксобрания
В Милькове прошла презентация книги «Певец страны Уйкоаль» о Георгии ПОРОТОВЕ, которая переросла в вечер памяти поэта. Депутат Заксобрания края Татьяна РОМАНОВА приняла участие в презентации и привезла в Мильково молодежный национальный ансамбль «Банго-банго»
159 0 Новости заксобрания
Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании
228 0 Подробности
В Петропавловске-Камчатском готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины
216 0 Подробности
Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вручены ключи от новых квартир
183 0 Подробности
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «Матч ТВ» Дмитрий ГУБЕРНИЕВ вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчатcкой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия»
231 0 Подробности
Учебный процесс во всех школах Петропавловска-Камчатского начнется 16 января
281 0 Подробности
22:10
1 января 2017 года на Камчатке на 5 процентов проиндексированы региональные социальные пособия, сообщили в министерстве социального развития и труда края
239 0 Подробности
22:10
На Камчатке в 2016 году 437 семей получили средства краевого материнского капитала на общую сумму 65 миллионов рублей, сообщили в министерстве социального развития и труда края
221 0 Подробности
Диана БОЙКО, подопечная фонда «Спаси жизнь», улетела в Америку на лечение
189 0 Милосердие
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-40 из 11118