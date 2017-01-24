ГРИПП стучится в дверь...
В крае началась эпидемия гриппа. Введён карантинный режим
Привет от мошенников из Карелии
Привет от мошенников из Карелии
Они пытаются заставить камчатцев менять счётчики воды и электричества
Недетские проблемы в детском саду
Недетские проблемы в детском саду
Педагоги детского сада «Якорёк» – в поисках справедливости
Дороги как поле боя
Дороги как поле боя
За год в ДТП на дорогах края погибли 69 человек

Новости Камчатки

ГРИПП стучится в дверь...

ГРИПП стучится в дверь...

В крае началась эпидемия гриппа. Введён карантинный режим
119 0 Здоровье
карантин
Открытие «Берингии-2017» обещает стать весёлым и интересным праздником

Открытие «Берингии-2017» обещает стать весёлым и интересным праздником

Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений
102 0 Подробности
гонка, берингия
23:20

В районных центрах края избавляются от «лишних» чиновников

Начата процедура образования единой администрации Карагинского муниципального района и поселка Оссора, являющегося административным центром района. Об этом сообщили в министерстве территориального развития края
132 0 Регион
муниципалитеты
23:20

Попробуй проживи!

Постановлением правительства региона установлена величина прожиточного минимума в Камчатском крае за четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщили в краевом министерстве социального развития и труда
70 0 Подробности
23:20

Более 3 миллионов рублей направят на организацию социальных туров

В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке из бюджета региона будет направлено порядка 3,3 млн рублей, из них 3 млн выделены в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и еще 350 тысяч рублей – по программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», сообщили в агентстве по туризму и внешним связям края
89 0 Подробности
23:20

На весенних и летних каникулах – в загородный лагерь

1 февраля начинается прием заявлений от родителей на зачисление детей в оздоровительные загородные лагеря на весенний и летний периоды. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики края
93 0 Подробности
23:20

Открыта ледовая переправа через реку Тигиль

Для движения автотранспорта открыта ледовая переправа через реку Тигиль. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства края
84 0 Подробности
23:15

На дороге Каменское – Манилы построен мостовой переход

Мостовой переход построен на участке автомобильной дороги Каменское – Манилы. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства края
85 0 Подробности
Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ: Ситуация на Камчатке лучше, чем в целом по России и ДФО

Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ: Ситуация на Камчатке лучше, чем в целом по России и ДФО

Публичные отчеты о работе правительства края за 2016 год проходят на Камчатке впервые. Любой житель региона может стать участником этих открытых мероприятий
125 0 Власть
отчет правительства
Камчатка прибавила в производстве картофеля, мяса, молока, хлеба

Камчатка прибавила в производстве картофеля, мяса, молока, хлеба

Агропромышленный комплекс Камчатки по итогам 2016 года показал достойные результаты. Об этом в ходе публичного отчета заявил Александр КУЧЕРЕНКО, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона
123 0 Власть
отчет правительства
В 2016 году на Камчатку привлечены более 130 врачей и средних медицинских специалистов

В 2016 году на Камчатку привлечены более 130 врачей и средних медицинских специалистов

В 2016 году на работу в учреждения здравоохранения Камчатки приняты 137 специалистов с медицинским образованием из других регионов страны. Об этом сообщила министр здравоохранения края Татьяна ЛЕМЕШКО в ходе публичного отчета, который прошел 23 января в актовом зале Камчатской краевой библиотеки
94 0 Власть
отчет правительства
Более 5 тысяч предпринимателей получили финансовую и консультационную господдержку в 2016 году

Более 5 тысяч предпринимателей получили финансовую и консультационную господдержку в 2016 году

На Камчатке в 2016 году финансовую и консультационную поддержку получили более 5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе публичного отчета рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана ГЕРАСИМОВА
104 0 Власть
отчет правительства
Привет от мошенников из Карелии

Привет от мошенников из Карелии

Они пытаются заставить камчатцев менять счётчики воды и электричества
201 0 Жильё моё
жалобная книга
Недетские проблемы в детском саду

Недетские проблемы в детском саду

Педагоги детского сада «Якорёк» – в поисках справедливости
5308 0 Ситуация
конфликт
Людмила ЛУКЬЯНЕНКО – о фотографии и друзьях

Людмила ЛУКЬЯНЕНКО – о фотографии и друзьях

Людмила ЛУКЬЯНЕНКО: «Не перестаю удивляться красоте и разнообразию Камчатки»
208 0 Земляки
портрет
«Моя жизнь – спорт»

«Моя жизнь – спорт»

25 января Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей Петропавловска на выставку значков, посвященных разным видам спорта из цикла «Калейдоскоп музейных коллекций». Цель данной выставки – демонстрация музейных предметов, которые редко или совсем не выставлялись в музее
81 0 Калейдоскоп
анонс
В гости к четвероногим друзьям!

В гости к четвероногим друзьям!

В минувшие выходные в елизовском муниципальном приюте для бездомных животных прошел день открытых дверей. Все желающие могли познакомиться с четвероногими обитателями, узнать истории их появления в приюте, поиграть с ними, выбрать себе питомца. Для посетителей была проведена экскурсия
88 0 Зверьё моё
живой уголок
Дороги как поле боя

Дороги как поле боя

За год в ДТП на дорогах края погибли 69 человек
98 0 Запаска
итоги года
22:20

Иномарки из-за границы: неужели их больше не будет?

Похоже, власти нашли способ поставить заслон импорту иностранных автомобилей
118 0 Запаска
нововведение
На дорогах установят новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах установят новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Порядка 20 миллионов рублей направят в 2017 году на развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД. За счет средств краевого бюджета будут приобретены 3 новых аппаратно-программных комплекса, которые установят на аварийно опасных участках дорог, сообщили в агентстве по информатизации и связи края
87 0 Запаска
Ещё двум предприятиям присвоен статус резидента ТОР «Камчатка»

Ещё двум предприятиям присвоен статус резидента ТОР «Камчатка»

Ещё двум предприятиям – «Камчатская мельница» и «Свободный Порт Камчатка» – присвоен статус резидента территории опережающего развития «Камчатка»
94 0 Бизнес
свободный порт
Очередная партия имущества «Сварога» арестована

Очередная партия имущества «Сварога» арестована

Долги ООО «Сварог» растут, и, судя по всему, в судьбе прославленного торгового предприятия будет поставлена точка
135 0 Бизнес
долги
«Камчатскэнерго» подключило к теплу новые дома на улице Топоркова

«Камчатскэнерго» подключило к теплу новые дома на улице Топоркова

ПАО «Камчатскэнерго» завершило работы по подключению к теплоснабжению новых многоэтажных домов в г. Петропавловске-Камчатском на ул. Топоркова
93 0 Жильё моё
ЗАО НПК «Геотехнология» вернула в бюджет 87 миллионов

ЗАО НПК «Геотехнология» вернула в бюджет 87 миллионов

Благодаря принятым следствием мерам в ходе расследования налогового преступления бюджету Российской Федерации возмещен ущерб в размере около 87 миллионов рублей
79 0 Общество
22:00

Руководитель управляющей компании оштрафован за долги жильцов

Административный штраф в размере 50 000 рублей наложен на руководителя одной из управляющих компаний Вилючинска, сообщили в Государственной жилищной инспекции края
89 0 Общество
Время выбрало нас!

Время выбрало нас!

К 50-летию создания военно-политических училищ
114 0 Праздник
круглая дата
А у нас своя Олимпиада!

А у нас своя Олимпиада!

«Минздрав Камчатки рекомендует!» – под таким негласным девизом в субботу, 21 января, на стадионе «Спартак» в Петропавловске-Камчатском прошло веселое безобразие – зимние Неолимпийские игры
152 0 Калейдоскоп
веселые старты, неолимпийские игры
«По ту сторону бубна»

«По ту сторону бубна»

Жители и гости края приглашаются на презентацию первого альбома этно-современной музыки Камчатки «По ту сторону бубна» Дмитрия КРАВЧЕНКО
124 0 Калейдоскоп
презентация
21:25

Календарь 30 января -5 февраля 2017 г.

30 января:
60 лет со дня рождения Семена Николаевича Горюнова, бывшего руководителя территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) в Камчатском крае (1957 г.).
111 0 Камчатский календарь
Новую технику для снегоочистки закупят в этом году

Новую технику для снегоочистки закупят в этом году

Дополнительные единицы снегоочистительной техники для нужд городского округа закупят в текущем году. Об этом глава городского округа Виталий ИВАНЕНКО рассказал 19 января в прямом эфире «Радио СВ» в рамках утренней передачи «Город слышит»
96 0 Град Петра и Павла
снегоочистка
Реальные проблемы – в виртуальном пространстве

Реальные проблемы – в виртуальном пространстве

Социальные группы в WhatsАpp должны стать дискуссионными площадками для решения проблем, связанных с содержанием и благоустройством Петропавловска, считает Виталий ИВАНЕНКО
94 0 Град Петра и Павла
новые технологии
21:20

Спортивный фестиваль «Снежный путь» пройдёт в Петропавловске 11 марта

Большой спортивный праздник «Снежный путь» вновь пройдет в Петропавловске 11 марта. Фестиваль состоится в краевой столице во второй раз и в этом году станет сателлитным мероприятием традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Старт фестивалю будет дан в 12.00 в поселке Заозерном
84 0 Град Петра и Павла
«Песня в солдатской шинели»: о чём пели школьники?

«Песня в солдатской шинели»: о чём пели школьники?

Настоящим творческим парадом солистов и коллективов образовательных учреждений Петропавловска стал городской фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели»
102 0 Град Петра и Павла
Валерий РАЕНКО: Регионы начнут штрафовать за неэффективное использование бюджетных средств

Валерий РАЕНКО: Регионы начнут штрафовать за неэффективное использование бюджетных средств

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий РАЕНКО принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» в рамках XVI Съезда партии «Единая Россия»
93 0 Новости заксобрания
Депутаты проверили качество капремонта в Елизове

Депутаты проверили качество капремонта в Елизове

Депутаты Заксобрания края обязали подрядчиков устранить недочетыкапитального ремонта жилых домов в Елизове
118 0 Новости заксобрания
Парламент края разработает законопроект, направленный на борьбу с незаконной добычей лосей

Парламент края разработает законопроект, направленный на борьбу с незаконной добычей лосей

Об этом председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий РАЕНКО заявил на заседании коллегии регионального управления МВД, которое состоялось в четверг, 19 января. Мероприятие было посвящено подведению итогов работы камчатской полиции в 2016 году
194 0 Новости заксобрания
Правительство Камчатского края публично отчитается о своей работе

Правительство Камчатского края публично отчитается о своей работе

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА
345 0 Подробности
отчет правительства
Северный морской путь: уникальный транзитный рейс в условиях полярной ночи

Северный морской путь: уникальный транзитный рейс в условиях полярной ночи

Впервые в истории мореплавания в высоких широтах российские суда совершили коммерческий рейс по Северному морскому пути в условиях полярной ночи и сложной ледовой обстановки. Успешный эксперимент зимней проводки судов в полярных водах подтверждает возможность круглогодичного использования СМП
326 0 Подробности
эксперимент
Иглу-отель на Камчатке: идея прижилась и будет развиваться

Иглу-отель на Камчатке: идея прижилась и будет развиваться

Количество домиков в иглу-отеле и прилегающая к нему территория могут быть увеличены в следующем году. Рассмотреть такую возможность губернатор края Владимир ИЛЮХИН предложил организаторам снежной гостиницы
170 0 Туризм
иглу-отель
«Мальчик умер. Скорая не успела...»

«Мальчик умер. Скорая не успела...»

Автохамы, медики скорой или злой рок виновны в смерти 21-летнего камчатского парня?
980 0 Трагедия
громкое дело
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