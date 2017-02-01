У разбитого корыта...
Вернут ли камчатским судоремонтникам 45 миллионов рублей долга по зарплате?
Рекорд «Берингии-2017»
Рекорд «Берингии-2017»
Уже 5 марта на старт гонки выйдут 18 каюров, в том числе два гонщика с Чукотки
Если в кране нет воды, значит…
Если в кране нет воды, значит…
Жители Северных Коряк получают воду, за наличие и качество которой вообще никто не отвечает
Мини-дрифтер у берегов Камчатки
Мини-дрифтер у берегов Камчатки
Депутаты и рыбопромышленники – за право ограничивать использование жаберных сетей

Новости Камчатки

У разбитого корыта...

У разбитого корыта...

Вернут ли камчатским судоремонтникам 45 миллионов рублей долга по зарплате?
910 0 Ситуация
ситуация, тема номера
Началась продажа билетов на открытие «Берингии-2017»

Началась продажа билетов на открытие «Берингии-2017»

Билеты на открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» поступили в продажу 29 января
166 0 Традиции
гонка, берингия
Рекорд «Берингии-2017»

Рекорд «Берингии-2017»

Уже 5 марта на старт гонки выйдут 18 каюров, в том числе два гонщика с Чукотки
154 0 Традиции
гонка, берингия
00:25

В столице края снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Петропавловске-Камчатском отмечается некоторое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, сообщили в министерстве здравоохранения края
166 0 Здоровье
00:25

Охотоморская минтаевая экспедиция: рыбаки превышают показатели прошлогодних уловов

Рыбопромысловые предприятия Камчатки на минтаевой путине в Охотском море превысили показатели экспедиции прошлого года. На сегодня квоты освоены уже на 10,5 процента, выловлено 33 267 тонн минтая, сообщили в северо-восточном территориальном управлении Росрыболовства
140 0 Большая рыбалка
Шесть камчатских инвестпроектов претендуют на включение в госпрограмму развития Дальнего Востока

Шесть камчатских инвестпроектов претендуют на включение в госпрограмму развития Дальнего Востока

Минвостокразвития России отобрало шесть внебюджетных инвестпроектов от Камчатки для возможного включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
170 0 Подробности
инвестиции
00:20

ВТБ профинансировал предприятия Камчатки на 9,5 млрд рублей

ВТБ за год выдал предприятиям Камчатки 9,45 млрд рублей кредитов (рост к 2015 году – 8,6 процента). Из них в 4 квартале было выдано 2,45 млрд рублей (рост к 3 кварталу 2016 года – 17 процентов)
156 0 Деньги
Если в кране нет воды, значит…

Если в кране нет воды, значит…

Жители Северных Коряк получают воду, за наличие и качество которой вообще никто не отвечает
305 0 Жильё моё
ситуация, коммуналка
00:15

Камчатцы получили квитанции за капремонт с новыми тарифами

1 января 2017 года размер взноса на капитальный ремонт увеличился на 40 копеек
168 0 Жильё моё
коммуналка
00:15

ОДН по холодной воде: теперь в другой квитанции

Камчатский водоканал больше не будет выставлять счета по расходу холодной воды на ОДН в домах под управлением УК или ТСЖ
216 0 Жильё моё
коммуналка
00:10

В Петропавловске запущен новый автобусный маршрут – № 33

Первый рейс автобус с новым номером маршрута № 33 сделал вчера, 31 января. Автобус вышел на линию в 7.37 согласно установленному расписанию, сообщили в администрации ПКГО
285 0 Град Петра и Павла
00:10

Спасатели помогли дворняге, которая сидела на отколовшейся льдине

Камчатские спасатели пришли на помощь бездомной собаке. Животное оказалось на отколовшейся льдине в 50 метрах от берега
125 0 Общество
00:10

Право камчатцев на оплату проезда в отпуск: вынуждены отказаться…

Федерация профсоюзов Камчатки бьет тревогу: по имеющейся у тред-юнионов информации, в ряде трудовых коллективов Камчатского края сегодня отмечается проблема в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Вопрос о механизме компенсации отпускных расходов был рассмотрен 26 января на заседании президиума ФПК
172 0 Общество
профсоюзы
Инвестиции в камчатскую рыбу – более 1 миллиарда

Инвестиции в камчатскую рыбу – более 1 миллиарда

Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 году в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 млрд 580 млн рублей. Об этом говорилось в ходе публичного отчета министерства рыбного хозяйства края
151 0 Большая рыбалка
отчет правительства
День всех влюблённых в рыбу

День всех влюблённых в рыбу

Как бы хорошо ни закончился предыдущий год, как бы много водных биологических ресурсов ни выловили и как бы много их ни купили и ни съели, не стоит забывать об основной угрозе для рыбодобывающей отрасли – угрозе выбытия флота. И угроза эта нарастает с каждым переносом принятия нормативно-правовых актов по инвестиционным квотам
148 0 Большая рыбалка
комментарий
Мини-дрифтер у берегов Камчатки

Мини-дрифтер у берегов Камчатки

Депутаты и рыбопромышленники – за право ограничивать использование жаберных сетей
178 0 Большая рыбалка
проблема
Издавайтесь в «НОВОЙ КНИГЕ»!

Издавайтесь в «НОВОЙ КНИГЕ»!

В камчатской литературной газете «Новая книга» авторы рассказывают о книжных новинках, которые предлагает читателям холдинговая компания «Новая книга»
165 0 Книжный мир
новая книга, наша марка
Современная поэзия глазами молодых поэтов

Современная поэзия глазами молодых поэтов

Проект «Простое чтение» и литературное объединение «КРАФТ» в партнерстве с киноцентром «Лимонад» приглашают жителей и гостей края на первый поэтический вечер в новом формате «Современная поэзия глазами молодых поэтов»
141 0 Книжный мир
анонс
«В исключительных обстоятельствах»

«В исключительных обстоятельствах»

На прошлой неделе состоялась презентация нового сборника очерков об истории органов государственной безопасности и пограничной охраны Камчатки «В исключительных обстоятельствах». Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня образования отечественных спецслужб
118 0 Книжный мир
новинка
Камчатка – от флейты до тубы

Камчатка – от флейты до тубы

Краевой фестиваль-конкурс пройдет в Камчатском колледже искусств
125 0 Культура
фестиваль
Хоккей в валенках: снова в Вулканном!

Хоккей в валенках: снова в Вулканном!

Соревнования в честь Дня защитника Отечества пройдут на ледовой площадке в поселке Вулканном. Принять участие в открытом турнире по хоккею в валенках среди мужских команд могут все желающие, главное – успеть подать заявку до 16 февраля. Предварительные даты проведения турнира – 18/19 и 23/24 февраля, сообщает пресс-служба администрации Елизовского муниципального района
128 0 Спорт
хоккей в валенках
О спорт, ты – жизнь?

О спорт, ты – жизнь?

Более 80 тысяч жителей Камчатки систематически занимаются физкультурной и спортом. Об этом в ходе публичного отчета правительства края за 2016 год рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства министерства спорта и молодежной политики края Людмила ПОПОВА
133 0 Спорт
отчет правительства
У подножия Авачи построят центр летней подготовки национальных сборных страны

У подножия Авачи построят центр летней подготовки национальных сборных страны

Региональный центр летней подготовки национальных сборных России будет создан на Камчатке у подножия Авачинского вулкана. Правительство края приступило к практической стадии строительства спортивно-тренировочной базы по зимним видам спорта
139 0 Спорт
перспективы
Елена ЯКОВИШИНА принесла России первое золото Всемирной Универсиады – 2017

Елена ЯКОВИШИНА принесла России первое золото Всемирной Универсиады – 2017

Камчатская горнолыжница Елена ЯКОВИШИНА показала лучший результат в супергиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде – 2017 и принесла России первое золото этих международных соревнований. На трассе наша землячка опередила ближайших соперниц из Финляндии и Японии на 0,73 и 0,92 секунды соответственно
132 0 Горные лыжи
горные лыжи
23:35

«Волна» и «Созвездие» – победители первенства края по эстетической гимнастике

В Елизове 27–29 января прошло открытое первенство Камчатского края по эстетической гимнастике
130 0 Гимнастика
гимнастика
На Камчатке проходит первый в России чемпионат по зимнему сёрфингу

На Камчатке проходит первый в России чемпионат по зимнему сёрфингу

Первый в России чемпионат по зимнему серфингу Winter surf challenge стартовал на Камчатке. За первое место борются 11 участников из Петропавловска-Камчатского и Владивостока. Заезды будут проходить в течение нескольких дней, когда позволит погода.
145 0 Спорт
сёрфинг
Семи тысячам земляков Пенсионный фонд оплатил проезд на отдых

Семи тысячам земляков Пенсионный фонд оплатил проезд на отдых

В 2016 году Пенсионный фонд оплатил проезд к месту отдыха и обратно 7 000 камчатских неработающих пенсионеров. Всего на эти цели отделением ПФР по Камчатскому краю было перечислено 194,9 млн рублей
158 0 Пенсионный фонд
1 февраля страховые пенсии россиян вырастут на 5,4 процента

1 февраля страховые пенсии россиян вырастут на 5,4 процента

1 февраля 2017 года страховые пенсии камчатских неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,4 процента исходя из роста потребительских цен за 2016 год
139 0 Пенсионный фонд
23:20

Полиция ещё раз призывает камчатцев: не переводите деньги незнакомцам

Накануне в полицию обратились очередные жертвы телефонных аферистов
90 0 Фемида
мошенники
«Я шёл по мильковской дороге…»: каким было село Мильково много лет назад?

«Я шёл по мильковской дороге…»: каким было село Мильково много лет назад?

В отделе Камчатского краевого объединенного музея в с. Мильково 31 января открылась временная выставка «Я шел по мильковской дороге…». Она посвящена истории улиц села и организована в помощь юным краеведам Дома детского творчества
135 0 Культура
выставка
Фотовыставка «Счастье рядом»: обычные дети и их родители

Фотовыставка «Счастье рядом»: обычные дети и их родители

Камчатцев приглашают посетить фотовыставку «Счастье рядом». Это персональная выставка известного на Камчатке молодого автора Александры ВЕТОШКИНОЙ
123 0 Культура
выставка
На Камчатке сивучам обустроят сезонные лежбища

На Камчатке сивучам обустроят сезонные лежбища

Для решения проблемы безопасности морских львов, зимующих в черте Петропавловска-Камчатского, при краевом министерстве природных ресурсов и экологии создадут рабочую группу. В нее войдут сотрудники Кроноцкого заповедника и других организаций, заинтересованных в сохранении вида, занесенного в Красную книгу России
127 0 Среда обитания
заповедник
Тепло ли вам, школьники?

Тепло ли вам, школьники?

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае проверили температурный режим в ряде школ Петропавловска-Камчатского. Они посетили гимназию № 39 в ответ на жалобы, поступившие накануне, а также пять учреждений, выбранных случайным образом, – школы № 1, 7, 8, 33 и 43
127 0 Общество
народный фронт
22:55

Календарь 6-12 февраля 2017 г.

6 февраля:
Крупнейшая лавина сошла в первой декаде февраля 1997 года со склона вулкана Козельского. По оценкам камчатского противолавинного центра, объем лавины составил около 5 млн кубометров, а общая масса снега – 2 млн тонн
165 0 Камчатский календарь
камчатский календарь
Виталий ИВАНЕНКО – о насущном и «украшательствах»

Виталий ИВАНЕНКО – о насущном и «украшательствах»

Гигантизма и «Версалей» не будет!
209 0 Град Петра и Павла
от первого лица
Предложение камчатским прокурорам: теснее сотрудничать в деле защиты прав предпринимателей

Предложение камчатским прокурорам: теснее сотрудничать в деле защиты прав предпринимателей

Председатель Заксобрания края Валерий РАЕНКО принял участие в заседании коллегии прокуратуры Камчатского края, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2016 год
144 0 Новости заксобрания
Анатолий КИРНОСЕНКО: Очерёдность расселения аварийных домов должна быть прозрачной и понятной

Анатолий КИРНОСЕНКО: Очерёдность расселения аварийных домов должна быть прозрачной и понятной

На заседании комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ 26 января депутаты рассмотрели итоги выполнения в 2016 году программ по расселению из аварийного жилья и решили разработать рекомендации по очередности расселения
135 0 Новости заксобрания
Дальневосточный гектар: требуется краевой закон

Дальневосточный гектар: требуется краевой закон

Краевые депутаты примут участие в разработке закона о землях, не подлежащих выдаче в рамках программы дальневосточного гектара на Камчатке. Такое решение было принято на заседании комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Заксобрания края. Его провел заместитель председателя комитета Владимир АГЕЕВ
196 0 Новости заксобрания
Тёплая встреча

Тёплая встреча

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей ЛИМАНОВ навестил Марию КАЙНЫН, Почетного жителя Корякского округа, которая живет в г. Озеры Московской области. Встреча состоялась по поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия РАЕНКО
112 0 Новости заксобрания
22:40

Госдума: закон об упрощении визового режима для свободного порта Владивосток

«Введение электронных виз и упрощение порядка въезда – важный шаг на пути социально-экономического развития Дальнего Востока и серьезный фактор расширения туристической активности», – такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя рассмотрение в первом чтении законопроекта об упрощенном визовом режиме для свободного порта Владивосток
178 0 Госдума
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