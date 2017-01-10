Каникулы у школьников Петропавловска продлены до конца недели
Учебный процесс во всех школах Петропавловска-Камчатского начнется 16 января
Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!
Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!
Диана БОЙКО, подопечная фонда «Спаси жизнь», улетела в Америку на лечение
Вы всё ещё платите по нормативу? Тогда квитанции с повышением идут к вам!
Вы всё ещё платите по нормативу? Тогда квитанции с повышением идут к вам!
Как не разориться в новом году на мытье посуды и чистке зубов
Криминальное равнодушие – 3
Криминальное равнодушие – 3
Бездействие правоохранительных органов привело в итоге к страшному убийству

Новости Камчатки

Школа, детсад, интернат: в селе Усть-Хайрюзово открывается современный учебный комплекс

Школа, детсад, интернат: в селе Усть-Хайрюзово открывается современный учебный комплекс

Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании
160 0 Подробности
новостройка
Краевая детская библиотека откроется в конце января

Краевая детская библиотека откроется в конце января

В Петропавловске-Камчатском готовится к открытию новое здание краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины
146 0 Подробности
мир детства
Новоселье в посёлке Пионерском

Новоселье в посёлке Пионерском

Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами вручены ключи от новых квартир
125 0 Подробности
мой дом
Южно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона ШПИЛЕНКА

Южно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона ШПИЛЕНКА

Приказ об этом накануне подписал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей ДОНСКОЙ
168 0 Память
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Берингия – это любовь моя»

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «Берингия – это любовь моя»

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «Матч ТВ» Дмитрий ГУБЕРНИЕВ вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчатcкой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия»
158 0 Подробности
берингия, гонка
Каникулы у школьников Петропавловска продлены до конца недели

Каникулы у школьников Петропавловска продлены до конца недели

Учебный процесс во всех школах Петропавловска-Камчатского начнется 16 января
220 0 Подробности
эпидпорог
22:10

Размер региональных социальных пособий увеличен на 5 процентов

1 января 2017 года на Камчатке на 5 процентов проиндексированы региональные социальные пособия, сообщили в министерстве социального развития и труда края
164 0 Подробности
22:10

Более 400 семей в 2016 году получили краевой материнский капитал

На Камчатке в 2016 году 437 семей получили средства краевого материнского капитала на общую сумму 65 миллионов рублей, сообщили в министерстве социального развития и труда края
157 0 Подробности
Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!

Спасибо всем, от Камчатки до Калининграда!

Диана БОЙКО, подопечная фонда «Спаси жизнь», улетела в Америку на лечение
115 0 Милосердие
спаси жизнь, милосердие
Камчатская оленина и чистая вода заинтересовали китайских инвесторов

Камчатская оленина и чистая вода заинтересовали китайских инвесторов

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН обсудил с китайскими инвесторами перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. Встреча с представителями пекинской группы компаний по управлению инвестициями «Лон Хань» прошла накануне в правительстве Камчатки
165 0 Регион
бизнес
Константин СЛЫЩЕНКО – о депутатской приёмной

Константин СЛЫЩЕНКО – о депутатской приёмной

В здании магазина «Автолюкс» на мосту открылась приёмная Константина СЛЫЩЕНКО
222 0 Власть
депутат госдумы
Вы всё ещё платите по нормативу? Тогда квитанции с повышением идут к вам!

Вы всё ещё платите по нормативу? Тогда квитанции с повышением идут к вам!

Как не разориться в новом году на мытье посуды и чистке зубов
173 0 Жильё моё
коммуналка
21:55

Ноябрьское повышение цен на бензин в крае стало самым большим в России

Росстат сравнил субъекты РФ по динамике розничных цен на бензин в ноябре. По данным статистиков, в некоторых регионах стоимость топлива снизилась, а на Камчатке выросла больше всех, сообщает ИА «Кам 24»
160 0 Регион
21:55

Мэрия отменила 5 автобусных маршрутов

Оптимизированная схема движения автобусов начала действовать в краевом центре с Нового года
131 0 Регион
5 тысяч рублей – пенсионерам Камчатки

5 тысяч рублей – пенсионерам Камчатки

В январе 2017 года помимо пенсии и регулярных социальных выплат на территории края будет организована доставка единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 96 тысячам пенсионеров
101 0 Пенсионный фонд
Криминальное равнодушие – 3

Криминальное равнодушие – 3

Бездействие правоохранительных органов привело в итоге к страшному убийству
333 0 Фемида
дело №…
Хоккейной команде «ДИНАМО» – 20 лет!

Хоккейной команде «ДИНАМО» – 20 лет!

Вплоть до конца 1970-х годов как такового хоккея с шайбой на Камчатке не было. В основном в Петропавловске-Камчатском был развит хоккей с мячом: в первенствах города и области тогда принимали участие до 14 команд, представляющих свои предприятия, сборные команды добровольных спортивных обществ «Спартак», «Водник», «Динамо», «Пищевик», «Урожай», а также команды воинских частей…
5484 0 Хоккей
хоккей
21:35

Дело о гибели детей в тепловой камере передано в суд

Уголовное дело, возбужденное почти год назад в отношении сотрудников филиала ПАО «Камчатскэнерго», которых обвиняют в гибели троих детей в камере теплотрассы, поступило в Петропавловск-Камчатский городской суд. Свою вину в ходе следствия признали двое из пятерых обвиняемых – мастер и начальник первого района тепловых сетей, остальные считают предъявленное им обвинение безосновательным
194 0 Фемида
21:35

На Камчатке арестовано больше 30 литров «Боярышника»

На Камчатке с конца декабря из оборота изъято уже 32,51 литра спиртсодержащей непищевой продукции. Как сообщили в Роспотребнадзоре края, специалистами ведомства проведен мониторинг 141 торговой точки, в ходе которого выявлено различной продукции в количестве 320 бутылочек. Несмотря на всероссийский запрет, продукция оставалась в продаже и была доступна для покупателей
89 0 Фемида
21:35

Администрация Пенжинского района два месяца не выплачивала «детские» деньги опекунам

Вмешательство прокуратуры потребовалось для того, чтобы жителям Пенжинского района края местная администрация начала выплачивать пособия на содержание детей, находящихся под опекой
122 0 Фемида
21:35

Виктор КРАВЧЕНКО вышел на свободу условно-досрочно

Камчатский краевой суд подтвердил наличие предусмотренных законом оснований для удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания бывшего министра спорта Камчатского края Виктора КРАВЧЕНКО. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда
172 0 Фемида
Камчатцев приглашают отпраздновать Всероссийский день снега

Камчатцев приглашают отпраздновать Всероссийский день снега

Жители Камчатки смогут принять участие в спортивном празднике, который пройдет в рамках Международного дня снега World Snow Day. Он состоится 15 января на лыжной базе «Лесная», начало в 12.00, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики края
99 0 Информация
день снега
«Истина в природе»: открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО

«Истина в природе»: открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО

В краевом художественном музее открывается выставка Людмилы ЛУКЬЯНЕНКО «Истина в природе», сообщили в Камчатском центре народного творчества.
136 0 Культура
выставка
Специалисты для села: требуется возродить учебно-профильный комбинат в Елизове

Специалисты для села: требуется возродить учебно-профильный комбинат в Елизове

Депутат Заксобрания края Кирилл ВОЛКОВ накануне посетил елизовскую вечернюю школу в поселке Пограничном. Народный избранник собирается добиться создания на базе этого учреждения учебно-производственного комбината для учащихся 8–9-х классов
157 0 Новости заксобрания
21:20

Календарь 16–22 января 2017 г.

16 января
Родился Василий Викторович Кноль, председатель совета директоров ООО «Аква» и ООО «Аквариус», бывший гендиректор ЗАО «Корякгеолдобыча» (1955 г.).
155 0 Камчатский календарь
камчатский календарь
Дед Матрос, Нептун, «Василий Завойко» и другие…

Дед Матрос, Нептун, «Василий Завойко» и другие…

«Елка в яхтенном порту», как и положено новогодним торжествам, завершилась салютом. Главные гости праздника – воспитанники центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» (детский дом № 4) следили за всполохами разноцветных огней глазами, полными восторга. Впрочем, радостные чувства и приятное удивление не покидало детей на протяжении двух с половиной часов праздника, состоявшегося 3 января
158 0 Калейдоскоп
праздник
Куда пойдём на Новый год?

Куда пойдём на Новый год?

453 0 Подробности
200 вопросов губернатору

200 вопросов губернатору

Владимир ИЛЮХИН – о льготных авиабилетах, переселении из аварийного жилья, строительстве дорог, поддержке туризма и др.
325 0 Подробности
Кипятильник в интересном месте

Кипятильник в интересном месте

Энергетики предлагают камчатцам подогревать воду самостоятельно
437 0 Жильё моё
коммуналка
Рождественское послание епископа Петропавловского и Камчатского АРТЕМИЯ

Рождественское послание епископа Петропавловского и Камчатского АРТЕМИЯ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры. В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником!
163 0 Православие
Приглашаем на традиционный рождественский крестный ход

Приглашаем на традиционный рождественский крестный ход

7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, в 13.00 от епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря двинется традиционный общегородской крестной ход
179 0 Православие
крестный ход
Депутаты выбрали Виталия ИВАНЕНКО главой Петропавловска

Депутаты выбрали Виталия ИВАНЕНКО главой Петропавловска

В минувший вторник, 27 декабря, на сессии городской думы Петропавловска-Камчатского депутаты выбрали главой краевого центра Виталия ИВАНЕНКО. Второй претендент на должность Сергей ДЕРКАЧ снял свою кандидатуру
222 0 Подробности
Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин

Смертельный «Боярышник» отправлен на карантин

Как отличить ядовитый алкоголь и что делать при отравлении метанолом
411 0 Подробности
Новый морвокзал примет пассажиров в будущем году

Новый морвокзал примет пассажиров в будущем году

В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству морвокзала. В пятницу, 23 декабря, губернатор края Владимир ИЛЮХИН осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены портовые службы
351 0 Подробности
21:25

Новые меры поддержки для туристического бизнеса

Губернатор края поручил агентству инвестиций и предпринимательства проработать возможность предоставления отдельной субсидии для туристических организаций
178 0 Подробности
21:25

Бизнесмены Республики Мальта намерены посетить Камчатку

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел БРИНКАТ. Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем ПЕГИНЫМ состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве
145 0 Подробности
21:25

К реализации проектов – за счёт резервов и механизмов поддержки бизнеса

В течение двух дней в Москве проходил VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России»
139 0 Регион
21:25

Европейский бизнес присматривается к Жупановской ГЭС

«Проект строительства Жупановской ГЭС может возродиться», –заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ПЕГИН после завершившихся в Москве переговоров с топ-менеджерами российского представительства итальянской консалтинговой компании Alfa Centauri
203 0 Регион
Яхтенный порт зажигает… новогодние огни

Яхтенный порт зажигает… новогодние огни

«Елка в яхтенном порту» – праздник с таким названием АО «Корпорация развития Камчатки» и ее партнеры ГУП «Камчаттрансфлот», ООО «Аква-Про» планируют устроить для воспитанников петропавловского детского дома № 4
208 0 Регион
Доступность ОСАГО в Камчатском крае: проблемы и решения

Доступность ОСАГО в Камчатском крае: проблемы и решения

Деятельность недобросовестных «автопосредников» и массовое распространение поддельных страховых полисов привели к уходу с рынка услуг ОСАГО в Камчатском крае ряда страховых компаний. В результате автовладельцы неделями вынуждены простаивать в очередях для покупки заветного бланка полиса
245 0 Запаска
осаго
← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-40 из 11088
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых