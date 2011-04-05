Правительство Камчатского края публично отчитается о своей работе

Публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год пройдут в Камчатском крае. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина УНТИЛОВА.

Отчеты будут проходить с 19 по 31 января в Камчатской краевой научной библиотеке им. Крашенинникова. «Ежегодно правительство края выходит с отчетами о деятельности исполнительных органов государственной власти. Отчеты проводятся в присутствии депутатов, территориальных органов федеральной власти, глав муниципалитетов. В этом году мы приняли решение выйти с таким отчетом к населению, провести открытый диалог, обсудить, что получилось, а над чем еще предстоит работать. Мы будем готовы к обратной связи, к предложениям по решению тех или иных задач. Надеемся на активность нашего гражданского общества», – сказала Ирина Унтилова.

Первый вице-губернатор отметила, что публичный отчет – это открытое мероприятие, поэтому доступ для всех желающих будет свободный. «В один день будут даваться отчеты сразу от нескольких министерств и ведомств. Группы сформированы по принципу взаимодействия и направлениям деятельности органов государственной власти», – уточнила Ирина Унтилова.

19 января с отчетом о деятельности за 2016 год в актовом зале Камчатской краевой библиотеки выступят представители министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; министерства экономического развития и торговли; агентства инвестиций и предпринимательства; региональной службы по тарифам и ценам; агентства по ветеринарии Камчатского края. Начало мероприятия в 16.00.

20 января в том же зале отчитаются руководители министерства специальных программ и по делам казачества, а также агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Начало в 16.00.

23 январяв библиотеке запланирован отчет министерства здравоохранения; министерства спорта и молодежной политики; агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. Начало в 17.00.

25 январяслушателей ждут руководители министерства рыбного хозяйства; министерства природных ресурсов и экологии; региональной инспекции Государственного экологического надзора. Начало в 16.00.

26 январяможно будет заслушать отчеты министерства транспорта и дорожного строительства; министерства имущественных и земельных отношений, инспекции Государственного технического надзора. Начало в 16.00.

30 января запланированы отчеты министерства ЖКХ и энергетики; министерства строительства; Государственной жилищной инспекции; фонда капитального ремонта Камчатского края. Начало в 16.00.

31 января в актовом зале Камчатского дворца детского творчества отчеты о деятельности представят министерство социального развития и труда; министерство образования и науки; министерство культуры. Начало в 16.00.