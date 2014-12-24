Открытие «Берингии-2017» обещает стать весёлым и интересным праздником

Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений.

«Организаторы в этом году постарались учесть ошибки прошлых лет, поэтому более тщательно просчитали тайминг программы. Начало запланировано на 12.00, окончание мероприятия – на 16.30, – сообщил председатель организационного комитета «Берингии», заместитель председателя правительства края Алексей Войтов. – Гонка «Дюлин» теперь выделена в отдельное мероприятие, поэтому время спортивного блока программы сокращено. Но масштаб культурно-развлекательной части программы остается неизменным. Организаторы по традиции готовят для гостей различные тематические площадки. Интересно будет и взрослым, и детям. Как всегда, мы приглашаем из столицы звезду российской эстрады. В этот раз это будет Ани Лорак со своим коллективом».

Чтобы гостям праздника было комфортно провести несколько часов на открытом воздухе, на площадке биатлонного комплекса будут оборудованы палатки для обогрева и установлены точки по продаже выпечки, напитков и других продовольственных товаров.

«Основным спортивным событием праздника станет гонка-пролог, – добавил Алексей Войтов.– Познакомиться с участниками заезда зрители смогут на параде каюров, в котором наравне с опытными спортсменами пройдут и участники гонки «Дюлин». Награждать победителей детских соревнований, которые в этом году состоятся 23 февраля, мы также будем 25 февраля, в день открытия «Берингии». Это сделано для того, чтобы у наших юных каюров появилась дополнительная мотивация для участия в стартах».

Юным гостям и участникам праздника, посвященного открытию «Берингии», в этом году уделено особое внимание. Для детей на биатлонном комплексе будет работать большая игровая площадка.

«Готовим обширную увлекательную программу. Будет что посмотреть, будет где погреться и перекусить. Мы расширяем площадки, чтобы было комфортно и уютно, чтобы наш мощный фирменный камчатский праздник «Берингия», как всегда, порадовал камчатцев, – отметил член оргкомитета по подготовке и проведению гонки Максим Кассап. – Для малышей будет работать детский городок с горками и батутами. В день открытия отметим и Широкую Масленицу. Пока все карты не раскрываю, но будет празднично, весело и интересно».

Напомним, в этом году открытие «Берингии-2017» пройдет 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Старт гонки состоится 5 марта в селе Эссо. Маршрут заезда пройдет через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссору, Карагу, Ивашку и другие. Финишируют каюры в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края