Инвестиции в камчатскую рыбу – более 1 миллиарда

Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в 2016 году в 4,8 раза превысил уровень 2015 года и составил 1 млрд 580 млн рублей. Об этом говорилось в ходе публичного отчета министерства рыбного хозяйства края.

За счет вложенных средств обновляется рыбопромысловый флот, идет строительство и модернизация береговых предприятий. Объем государственной поддержки составил 35,7 млн рублей. В целом в рамках региональных программ начиная с 2010 года организациям выплачено почти 210 млн рублей.

«В целях объединения «инвестиционных усилий» при реализации совместных проектов в конце 2016 года было принято решение о формализации рыбохозяйственного кластера и создании специализированной управляющей компании. Считаю, что данное решение позволит поднять управление рыбохозяйственным комплексом на новый уровень, а также претендовать на получение мер государственной поддержки на реализацию совместных кластерных проектов за счет средств федерального бюджета», – сказал в ходе своего выступления заместитель председателя правительства края Владимир Галицын.

Он также отметил, что сохранение прибрежного рыболовства, а значит, и всего берегового рыбоперерабатывающего комплекса в том виде, в котором он формировался на протяжении последних 8 лет, является первостепенной задачей, которую ставит перед собой руководство региона.

В целом по итогам года Камчатский край остался лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. Вылов стал рекордным за весь постсоветский период, в третий раз превысив миллионную отметку, и составил 1 066 тыс. тонн.

В целях увеличения объемов продажи землякам рыбной продукции по доступным ценам, министерство рыбного хозяйства края продолжает системную работу по привлечению рыбохозяйственных организаций, имеющих собственные квоты и переработку водных биологических ресурсов, к реализации продукции через свои розничные магазины с минимальными торговыми наценками. В регионе созданы и работают 27 таких специализированных торговых точек. Рыбопродукцию с минимальными надбавками жителям края предлагают компании «41 регион», рыболовецкий колхоз Ленина, ООО «Артель «Народы Севера», ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат».





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края