Более 500 спортсменов сразились за призы Авачинского марафона

В воскресенье, 16 апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошли международные соревнования по лыжным гонкам – 24-й Авачинский марафон, Суперкубок России по лыжным марафонам – Гран-при Russialoppet-2017.

«За призы соревнований сразились лучшие марафонцы России, в том числе Камчатского края, а также спортсмены из зарубежных стран. Всего на старт вышел 501 участник. Соревнования прошли в трех номинациях: «Основной марафон» – на дистанции 60 километров, «Марафон-юниор» и «Малый Авачинский марафон» – на дистанции 30 километров», – рассказал представитель министерства спорта и молодежной политики края.

На дистанции 60 км соревновались 258 мужчин и 36 женщин, на 30 км («Малый Авачинский марафон») – 98 мужчин и 43 женщины, на 30 км («Марафон-юниор») – 40 юношей и 26 девушек.

По итогам соревнований в основном марафоне лучший результат среди женщин показала Ольга Рочева (г. Сыктывкар), среди мужчин лидером стал Рауль Шакирзянов (г. Пермь). В марафоне на 30 км среди женщин победила Екатерина Осичкина (г. Елизово), среди мужчин – Вячеслав Гущин (г. Петропавловск-Камчатский). Первое место среди девушек заняла Вероника Степанова (г. Елизово), среди юношей – Александр Федюкин (г. Елизово).

Напомним, впервые Авачинский марафон прошел на Камчатке в 1994 году. С 2001 года соревнования вошли в десятку лучших марафонов России и были включены в календарь всероссийских соревнований Russialoppet. В 2005 году Авачинский марафон также был включен в календарь Международной федерации лыжного спорта. Кроме того, соревнования входят в состав Суперкубка России по лыжным марафонам – Гран-при Russialoppet, право участия в нем предоставлено только пяти лучшим марафонам России. Всего в нашей стране проводятся более 50 марафонов.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края