В селе Манилы открыли стоматологический кабинет

В селе Манилы Пенжинского района открыт новый стоматологический кабинет. Средства на ремонт помещений и приобретение необходимого оборудования предоставлены из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В администрации района отметили, что стоматологический кабинет в селе открыт впервые. Ранее за помощью стоматолога жители Манил ездили в Каменское. Теперь для 700 сельчан лечебный пункт оборудован в «шаговой доступности»: и взрослые, и дети могут получать широкий спектр стоматологических услуг, не покидая населенного пункта.

«В село Каменское много не наездишься. Нужно подгадывать время: весной и осенью добраться до райцентра можно только на вертолете, а теперь в любое удобное для меня время можно сходить на прием и вылечить зубы», – поделилась впечатлениями жительница села Жанна Эфиль.

Стоимость стоматологической установки для кабинета составила более 850 тысяч рублей. Имеющееся оборудование позволяет проводить полную диагностику, профилактические и лечебные процедуры.

«К сожалению, не только в нашем селе, но и в районе уровень стоматологических заболеваний очень высокий, – отметила врач-стоматолог ОльгаГолубева. – Этосвязано с климатическими условиями, недостатком фтора в воде и зачастую плохой гигиеной полости рта. За зубами надо следить и постоянно посещать стоматолога, в этом году у манильцев – как взрослых, так и детей – появилась такая возможность».

Теперь в Пенжинском районе стоматологические кабинеты работают в двух селах.

«В тех населенных пунктах, где они отсутствуют, можно записаться на прием в поликлинику райцентра. Часто стоматологи находятся в составе врачебных выездных бригад, что удобно для жителей отдаленных территорий. Незаменимым помощником в таких случаях является переносная мобильная установка. Ее можно использовать даже при отсутствии кабинета и специализированного кресла», – рассказала главный врач Пенжинской районной больницы Елена Шатрова.