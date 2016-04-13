Губернатор оценил работу медучреждений в Олюторском районе

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН проверил техническое оснащение и наличие необходимых лекарственных препаратов в медицинских учреждениях Олюторского района. В ходе командировки глава региона посетил открывшееся в конце прошлого года отделение врача общей практики в селе Хаилино и Олюторскую районную больницу в Тиличиках.

Строительство нового ОВОП с коттеджем для медицинского персонала в селе Хаилино завершилось в 2016 году. Штат учреждения – шесть человек. Губернатор осмотрел помещения отделения и встретился с его сотрудниками.

«У нас имеется физиокабинет, лаборатория, стоматологический, акушерский, детский прививочный кабинеты,– рассказала заведующая ОВОПом Анна Укипа.– Новое здание не сравнить с тем, что было раньше. Здесь очень тепло, уютно. ОВОП обеспечено современным медицинским оборудованием, мебелью, в наличии все лекарственные препараты».По ее словам, оснащение ОВОП позволяет не только оказывать своевременную медицинскую помощь жителям села, но и проводить больше профилактических мероприятий.

Также глава региона посетил новый двухквартирный жилой дом, который был построен в комплексе с отделением врача. В настоящее время в одной из квартир проживает медсестра дневного стационара Ольга Тнальхут. «Мне предоставили новую квартиру. Я уже месяц в ней живу. Здесь тепло, чистота. Раньше у нас была аварийная квартира, мы ушли оттуда. Новым жильем я очень довольна»,– сказала Ольга Тнальхут.

Отделение врача общей практики в селе Хаилино стало первым современным ОВОП, построенным на севере Камчатки. В ближайшей перспективе возведение еще нескольких подобных объектов. «Для нас лучшая оценка работы – это отклики и эмоции людей. В Хаилине, прямо скажу, все получилось. Вы видели счастливые лица работников отделения. Построены замечательные квартиры, пусть небольшие, но уютные. Специалист, который сюда приедет работать, будет обеспечен комфортным жильем. Рядом находится само учреждение, где созданы все условия для работы, есть необходимое оборудование. И для жителей села – это, конечно, тоже большой подарок. Отмечу, что подобного рода объекты мы продолжаем строить в наших северных поселках. Эта программа сегодня очень востребована», – сказал Владимир Илюхин.

Он отметил, что в 2017 году будет начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аянка Пенжинского района. В 2018 году планируется начать возведение ФАП в селе Слаутном Пенжинского района. Также решается вопрос с финансированием строительства еще двух объектов в селах Вывенка и Ачайваям Олюторского района. Всего в рамках программы по развитию здравоохранения края в северных районах Камчатки планируется возвести 14 ФАП и 6 ОВОП.

В ходе поездки губернатор также посетил Олюторскую районную больницу. Глава региона обсудил с руководителем и персоналом учреждения вопросы кадрового обеспечения, предоставления жилья, а также пообщался с пациентами. В настоящее время в Олюторской районной больнице работают порядка 15 специалистов, оказывается большинство видов медицинской помощи, есть все необходимое оборудование и запас лекарственных препаратов. В прошлом году работники учреждения провели более 160 успешных операций.