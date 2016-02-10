Соболево обеспечат теплом

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН провел оперативное совещание по ситуации в селе Соболево, где из-за разгерметизации участка газопровода была приостановлена подача топлива в местные котельные. Глава региона заслушал представителей правительства края, органов местного самоуправления, газовой компании, энергетиков и спасателей.

Как доложил губернатору глава Соболевского района Василий Куркин, разгерметизация участка газопровода в районе реки Колпакова произошла 9 мая. В результате была прекращена подача топлива на ДЭС и в котельные, что привело к их остановке и отключению теплоснабжения села.

«Котельные были остановлены из-за нехватки газа в 18.00. Что касается ДЭС, то она была оперативно переведена на резервные источники – дизельное топливо. Поэтому отключения электроэнергии не было, жители не почувствовали этого перехода»,– рассказал Василий Куркин.

По его словам, все социальные объекты были оперативно обеспечены обогревателями, температурный режим в детском саду, школе и больнице находится в пределах нормы. Соцучреждения продолжают работать.

Вместе с тем в ближайшие дни в Соболеве будет восстановлено централизованное отопление. По решению губернатора края для доставки в район из краевого резерва были выделены две модульные котельные, площадки под их монтаж подготовлены.

О планах по устранению аварии губернатору доложил представитель компании «Камчатгазпром» Владимир Фисенко. По его словам, специалистами предприятия разработан план ликвидации разрыва трубы. Согласно графику газоснабжение села будет восстановлено по временной схеме до 22 июня. «Часть техники уже завезена на место. Материалы и трубы доставлены. По времени план до 22 июня»,– сказал Владимир Фисенко.

Однако участники совещания высказали опасения, что из-за большой воды в реке на проведение аварийно-восстановительных работ может потребоваться больше времени.

Подводя итоги совещания, Владимир Илюхин отметил, что временная схема подачи газа может не выдержать предстоящего осенне-зимнего периода, поэтому капитальный ремонт на аварийном объекте необходимо провести в течение лета.

«Сейчас вырабатывается проектное решение, каким образом эти работы провести. Я сегодня настаивал на том, что нужно производить капитальный ремонт участка с учетом будущего отопительного сезона. Такая задача поставлена», – сказал Владимир Илюхин.

Глава региона также посетил детский сад в селе Соболево и пообщался с работниками учреждения и родителями. Как рассказала главе региона заведующая детсадом, он работает в обычном режиме, родители приводят детей, жалоб на температурный режим нет.

Владимир Илюхин просил жителей села немного потерпеть: котельные дадут тепло и в большинство жилых домов, и на социальные объекты. Он подчеркнул, что ситуация в селе Соболево находится под постоянным контролем краевых властей.





Первые результаты

В понедельник, 15 мая, в правительстве края сообщили: в Соболеве производится подключение модульных котельных для восстановления теплоснабжения жилья и соцобъектов. Две модульные котельные за выходные были доставлены в село, сообщил заместитель председателя правительства края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

Одна котельная мощностью 1,7 Гкал была подключена уже в понедельник. Работы по подключению второй котельной мощностью 1 Гкал и ее запуск должны были завершиться во вторник, 16 мая. «Таким образом, две модульные котельные позволят обеспечить теплом 70 процентов потребителей села Соболево, включая социальные объекты. Остальные потребители будут обеспечены обогревательными приборами», – сказал Сергей Хабаров.

Он отметил, что уже переданы жителям, а также поставлены в детский сад, школу и больницу более 60 обогревателей. Кроме того, еще 25 приборов, закупленных предприятием «Камбер» за счет собственных средств, доставляются в район.