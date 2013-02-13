Новое предприятие будет производить асфальтобетон и другие стройматериалы

Отраслевая группа инвестиционного совета края по развитию промышленности единогласно проголосовала за соответствие проекта «Организация промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории промышленного парка «Дальний» критериям масштабного инвестиционного проекта.

Его инициатором выступает ООО «Камдор», генеральный директор – Андрей Кайзер. Продвижением и сопровождением проекта занимается АО «Корпорация развития Камчатского края».

Проект предполагает создание производственной системы – бетонного и асфальтобетонного заводов и предприятия по производству ЖБИ. Общая сумма инвестиций превышает 218 миллионов рублей. Завершить строительство планируется к началу 2019 года.

Инициатор проекта ООО «Камдор» также претендует на получение статуса резидента ТОР, а следовательно, и мер государственной поддержки, что повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Инвестиционный совет, заседание которого состоялось 18 мая, при одном воздержавшемся проголосовал за предоставление комплексу статуса масштабного инвестиционного проекта. Продукция предприятия необходима региону. Сегодня на территории края не производится железобетонных изделий, их приходится завозить в основном из Китая. Устарели также асфальтобетонные заводы, действующие в крае. Их продукция не обеспечивает должного качества дорожного полотна. ООО «Камдор» намерено использовать инновационные технологии и выпускать современные марки асфальтобетона.