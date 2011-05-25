Выпускники сдают первый обязательный экзамен в формате ЕГЭ

Сегодня, 31 мая, единый государственный экзамен по математике базового уровня сдадут более 1 300 выпускников Камчатки. Об этом сообщили в министерстве образования и науки края.

«Это первый обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Оценивание экзаменационной работы по математике базового уровня осуществляется по пятибалльной шкале. Минимальному уровню подготовки, подтверждающему освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования, соответствует оценка 3 балла. Математику базового уровня сдают те, кому данный предмет не нужен для поступления в вузы», – отметила заместитель министра образования и науки края Евгения Орешко.

Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий по геометрии, алгебре и началам анализа, вероятности и статистике базового уровня сложности. На выполнение отводится 3 часа.

Для проведения ЕГЭ будут задействованы 39 пунктов проведения экзаменов, которые оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Результаты ЕГЭ по математике базового уровня станут известны не позднее 14 июня. Второй обязательный экзамен – по русскому языку – выпускники сдадут 9 июня.

По всем вопросам, касающимся организации и проведения единого государственного экзамена, можно обращаться по телефонам горячей линии:

– 8 (415-2) 41-27-52, министерство образования и науки Камчатского края (понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00);

– 8 (495) 984-89-19, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 по московскому времени).