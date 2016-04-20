Пассивные жители Камчатки срывают сроки проведения капитального ремонта

В Камчатском крае подготовка к капитальному ремонту – 2017 началась еще в сентябре прошлого года. Фонд капитального ремонта Камчатского края разослал собственникам предложения о проведении работ. Согласно Жилищному кодексу РФ именно собственники на общем собрании принимают решение о проведении работ по капитальному ремонту.

На собрании жильцы должны рассмотреть предложения Фонда и утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, смету расходов, сроки проведения капитального ремонта, источники финансирования, а также выбрать лицо, уполномоченное собственниками участвовать в приемке выполненных работ.

Только после принятия соответствующих решений региональный Фонд капитального ремонта может объявлять конкурс по отбору подрядных организаций на проведение работ.

Однако жильцы многоэтажек не спешат проводить собрания и утверждать работы. Пассивность собственников может грозить срывом проведения капитального ремонта в 2017 году.

«Не стоит забывать, что у собственников есть не только обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, но и право участия в процессе подготовки к работам по капремонту. Поэтому не стоит затягивать с проведением общих собраний: чем быстрее собственники проведут собрания, тем быстрее у них начнутся работы по капитальному ремонту», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Сергей Течко.

Фонд капитального ремонта Камчатского края призывает собственников проявлять активность в вопросах организации проведения капитального ремонта – оперативно провести собрания о рассмотрении предложений о проведении работ и направить протоколы в Фонд.





Перечень домов, жильцам которых направлены предложения о проведении работ по капитальному ремонту

с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11,

п. Палана, ул. Обухова, д. 13,

п. Палана, ул. Обухова, д. 1,

п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 4,

п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 6,

п. Палана, ул. имени В.И. Ленина, д. 8,

п. Палана, ул. имени В.И. Ленина, д. 10,

п. Палана, ул. Обухова, д. 17,

п. Палана, ул. Обухова, д. 19,

п. Палана, ул. Обухова, д. 21,

п. Палана, ул. Обухова, д. 23,

п. Палана, ул. Обухова, д. 29,

п. Палана, ул. имени Г.И. Бекерева, д. 18,

п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8,

г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20,

г. Елизово, ул. Звездная, д. 1,

г. Елизово, ул. Звездная, д. 8,

г. Елизово, ул. Ларина, д. 4,

г. Елизово, ул. Беринга, д. 10,

г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4,

г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6,

г. Елизово, пер. Радужный, д. 1,

г. Елизово, ул. Беринга, д. 4,

г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 26а,

г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 27,

п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5,

п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5,

п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6,

п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6,

п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7,

п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4,

п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4,

п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6,

п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8,

п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10,

п. Раздольный, ул. Советская, д. 6,

п. Раздольный, ул. Советская, д. 8,

п. Раздольный, ул. Советская, д. 10,

п. Раздольный, ул. Советская, д. 12,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 25,

с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,

с. Сосновка, ул. Новая, д. 6,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 29,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 31,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 28,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 23,

с. Николаевка, ул. Советская, д. 32,

п. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4,

п. Вулканный, ул. Центральная, д. 15,

п. Вулканный, ул. Центральная, д. 16,

п. Вулканный, ул. Центральная, д. 21,

п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3,

п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7,

с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33,

с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34,

п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9,

п. Термальный, ул. Ленина, д. 5,

г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 13а,

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 10/1,

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д. 15,

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д. 35,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13,

г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 15/4,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39,

п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66,

п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24,

с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8,

с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5,

с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а,

с. Седанка, ул. Школьная, д. 2,

с. Седанка, ул. Школьная, д. 7,

с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6,

с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8,

с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3,

с. Тигиль, ул. Советская, д. 3,

с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18,

с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14,

с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22,

с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28,

с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26,

с. Ивашка, ул. Речная, д. 26,

с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27,

с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34.