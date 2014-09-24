Мост через Половинку строится ускоренными темпами

В Елизове строители приступили к установке балок пролетных строений нового моста через реку Половинку. В октябре планируется завершить строительство и открыть по мосту сквозное движение.

«Строительство объекта идет третий год. Прошлый подрядчик должен был сдать мостовой переход в конце 2016 года, но свои обязательства не выполнил. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас ведем претензионную работу по взысканию штрафов. 2 июня к работе на объекте приступил новый подрядчик. Контракт заключен с камчатской компанией «Устой-М». Работы ускорены. В понедельник строительные бригады уже начали устанавливать на опоры балки пролетных строений», – рассказал Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства края.

Через русло реки будут установлены 12 железобетонных балок длиной по 24 метра каждая. Следующим этапом будет монтаж 30 пролетных плит. По завершении данных работ подрядчик выполнит устройство проезжей части и парапетного ограждения.

«Поэтапно идем к тому, чтобы в октябре открыть по мосту сквозное движение, – отметил Владимир Каюмов. – Строительный сезон у нас очень короткий, чтобы подрядчик успел выполнить все работы, 1 июля планируем закрыть движение по участку – сначала только для транспорта, а затем и для пешеходов. Это необходимо, чтобы параллельно строительным работам произвести демонтаж пролетных строений временного моста и завершить благоустройство территории».

На период активных строительных работ транспортные потоки будут перенаправлены в объезд через ул. Вилюйскую, мост по ул. Спартака Мячина и ул. Пограничной. Изменения коснутся и схемы движения общественного транспорта муниципалитета. Во время действия ограничений автобус № 7, следуя в центр Елизова, будет останавливаться за перекрестком улиц Завойко и Пограничная.





Справка

Мост через реку Половинку в городе Елизово был построен в 1967 году. До начала реконструкции техническое состояние перехода оценивалось как неудовлетворительное: его грузоподъемность была снижена более чем в два раза, имелся ряд несоответствий требованиям безопасности дорожного движения. Работы на объекте были начаты в октябре 2014 года.

Общая протяженность участка реконструкции, включая подъездные пути по ул. Завойко, составляет 430 метров. В ходе работ на проезде и мостовом переходе будут обустроены четырехполосная проезжая часть шириной 18 метров и пешеходные зоны, смонтирована линия освещения. Предусмотрено благоустройство набережной. Длина нового моста, согласно проекту, составит 48,2 метра.







По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края