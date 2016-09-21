Дальневосточный гектар на Камчатке: выдано более 900 земельных участков

За первый год реализации проекта о дальневосточном гектаре в безвозмездное пользование на Камчатке гражданам предоставлено свыше 900 земельных участков общей площадью более 1 200 га. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений края Борис ВЫБОРОВ.

«1 июня – ровно год, как в России стартовал проект по бесплатному предоставлению гражданам земельных участков на территории Дальнего Востока. Масштабный проект открыл новые перспективы для развития территории, привлечения населения в субъекты ДФО. Камчатский край активно включился в работу по реализации закона. На всех этапах мы вносили свои предложения по изменению нормативной базы проекта, оптимизации работы информационной системы «НаДальнийВосток.рф». Закон совершенствуется, сегодня на федеральном уровне решены уже многие вопросы, возникшие в первые месяцы работы. Сейчас ожидается принятие очередных поправок, которые значительно расширят перечень земель, открытых для предоставления», – сказал Борис Выборов.

Он сообщил, что за время действия закона уполномоченными органами края принято порядка 3 660 заявлений. 520 обращений поступили от жителей других регионов страны. Лидерами по количеству заявлений являются жители Москвы, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Калининградской и Свердловской областей.

«Работа по реализации закона продолжается. В настоящее время 436 договоров о предоставлении земельных участков направлены заявителям для подписания, еще по 342 заявлениям начата процедура подготовки необходимых документов, – добавил Борис Выборов. – Наибольшее количество обращений касается территории Елизовского муниципального района. Дальневосточные гектары в его поселениях получили уже 627 человек. Обладатели гектаров также есть в Соболевском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Быстринском и Мильковском районах. Самый «северный» гектар выдан в столице Корякии – п. г. т. Палана. Напоминаем, что гражданам предоставлен 1 год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка и 5 лет на его освоение».

Приоритетное право на получение гектаров сначала получили жители дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего Камчатского края. С 1 февраля 2017 года право на получение дальневосточного гектара предоставлено всем гражданам России.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края