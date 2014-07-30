Камчатка отметила День России

Камчатка отметила главный государственный праздник страны – День России. Основные торжества прошли в краевом центре – городе воинской славы Петропавловске-Камчатском.

В 12.00 старт празднованию дала программа «Люблю тебя, Россия». Под звуки государственного гимна страны и гимна региона, которые исполнили все участники мероприятия, были подняты главные государственные символы – флаги Российской Федерации и Камчатского края. Жителей и гостей полуострова поздравил губернатор края Владимир Илюхин.

С приветственным словом к горожанам обратились председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко, архиепископ Петропавловский и Камчатский владыка Артемий, председатель камчатской региональной общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов. Также ведущие мероприятия зачитали поздравительный адрес от заместителя председателя Госдумы России Ирины Яровой.

В торжественной обстановке губернатор края вручил благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина директору средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов г. Петропавловска-Камчатского Ирине Козырь. Высокой награды она удостоена за заслуги в развитии образования и многолетнюю добросовестную работу. Также на сцене свои первые паспорта получили 12 юных жителей краевого центра.

На своих родных языках гостей мероприятия поздравили председатели национальных общественных объединений региона. Праздничную программу продолжил концерт с участием ведущих творческих коллективов Камчатки.

В центре Петропавловска-Камчатского была организована работа сразу нескольких тематических площадок. Все желающие могли принять участие в концертно-развлекательной программе «Русские забавы», которая состоялась на Аллее почетных граждан. Для самых юных гостей праздника была организована детская игровая зона. На площадке Никольской сопки для жителей и гостей краевого центра подготовили музыкально-развлекательную программу «Песни над Авачинской бухтой».

В рамках торжественной программы, посвященной Дню России, на пляже у Озерновской косы прошел национальный праздник День первой рыбы. В этот день коренные жители полуострова с помощью специального обряда заманивают рыбу в камчатские реки. Гости праздника смогли попробовать уху и блюда национальной кухни.

В течение дня на центральной площади города все желающие могут сдать нормы ГТО, посетить мастер-класс «Куклы народов России», этнодискотеку и другие развлекательные площадки.

Торжества, приуроченные к празднованию Дня России, прошли во всех муниципальных образованиях региона. В городах и селах Камчатки прошли народные гуляния, выставки, культурные программы и спортивные соревнования. В целом по краю в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – в Петропавловске-Камчатском.