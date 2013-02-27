«Медиаполигон»: журналист или активист, социальные сети или «бумага»

Завершился свободный межрегиональный проект «Медиаполигон». Это – некоммерческий, неполитизированныйпроект, цель которого — рассказать о «настоящих людях». В этом году — о Созидателях. «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» состоялся в рамках Программы «В добром крае – добрые дела!» Общественного совета Минвостокразвития при поддержке Фонда президентских грантов и других. С 3 по 8 июля в рамках недельной программы прошли образовательные вебинары, лекции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы. На двух из них мы побывали 6 июля.

Круглый стол «Планерка главредов: как мы помогаем социальным проектам» транслировался из Якутска. К трансляции присоединились Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер», и Юрий Криворучко, директор фонда «Начинание». Лейтмотивом стало обсуждение гражданской позиции журналиста, так как она зачастую является проблемой: журналисты все чаще ведут себя как активисты социальных проектов. Такое мнение высказал Виталий Лейбин. Решение этой проблемы Евгений Зайцев, главный редактор телеканала «Якутск ТВ», видит в освещении мероприятий, которые устраивают добровольцы, например, благотворительные фонды. При этом редакция телеканала выступает инициатором в освещении этих мероприятий.

У сайта «Якутия Инфо» (главный редактор — Тимофей Ефремов) есть программа «Добрый журналист», целью которой является помощь героям своих материалов. Так, журналисты сайта вместе с добровольцами участвовали в субботнике. И затем, конечно, акцию по уборке мусора осветили. В программе могут участвовать и несколько редакций. Однако суть от этого не меняется: не ждать, пока придет профессионал и скажет, как лучше сделать. Юрий Криворучко предложил поддержать программу «Добрый журналист» и расставить акценты. Нужно определиться, чем же является эта программа: социальным проектом или же журналистским. Во втором случае нужно будет объяснить, почему журналисты этим занимаются.

Антон Жандоров, главный редактор новостного портала «YKT.ru», рассказывает, что однажды журналисты сайта связались с чиновниками, чтобы дать жилье бездомной семье, разместившейся в вагончике. Часто люди откликаются на подобные истории, будь то жители Якутии или редакция. Стоит отметить, что у сайта есть «Дневники», где любой желающий может вести свой блог и тем самым обратить внимание редакции на насущные проблемы местного общества.

Также редакторы отметили, что в социальных проектах могут принимать участие не только журналисты, освещающие их деятельность, но и предприниматели — только уже действием. Например, в магазинах устроить социальные полки, откуда пенсионер может взять продукт бесплатно. Так же при заказе такси в интернете клиент сам назначает цену.

Онлайн-лекцию «Журналистика соцсетей: революция 17-го» провела Галина Тимченко, издатель новостного проекта «Meduzа». Лекция также транслировалась из Якутска. Галина говорила о сложных вещах простыми словами: почему умирает «бумага», как прессе вести в соцсетях свои страницы, что сейчас важно для рекламодателей.

Пресса давно начала вести веб-сайты, однако сейчас все чаще можно встретить издания в социальных сетях. Газетную продукцию сегодня покупают не так массово. Это связано с нарастающей привычкой потребления медийной информации: просыпаясь утром, мы не набираем в браузере сайт газеты — мы заходим в соцсети. То есть все больше людей узнает информацию из социальных сетей, именно они доставляют ее до читателя. Поэтому региональная пресса может полностью отказаться от сайтов и перейти в соцсети. Как сказала Галина, у «Медузы» есть сайт, но он перестал быть главным. Однако если у издания есть и сайт, и группа в соцсети, то их стоит вести как разные издания. В группе могут публиковаться короткие интересные видео, поздравления сотрудников редакции с днем рождения, так называемая «внутренняя кухня». Это привлекает внимание, и поэтому социальная сеть используется как инструмент для продвижения бренда. Кстати, самой популярной социальной сетью признан Instagram. Именно его и ведет «Meduzа».

Важно отметить, что лента в соцсети постоянно обновляется, и новость, опубликованная час назад, устаревает. Кроме того, тема, начатая когда-то, быстро забывается и вряд ли продолжит развиваться. Также стоит учесть, что пролистывание ленты — занятие муторное. Например, прочитать новости за два прошедших дня в социальной сети будет довольно трудно, тогда как в печатном варианте на первой полосе можно увидеть наиболее актуальные материалы и прочитать только то, что важно и интересно. Более того, запись в социальной сети может быть удалена редакторами страниц, в то время как бумажный вариант газеты архивируется в редакции и библиотеках, и материалы в нем удалить просто невозможно. В этом недостаток социальных сетей и престиж «бумаги».

Напомним, что проект «Медиаполигон» существует уже 6 лет. В этом году он закончился трансляцией рассказов о Созидателях 9 регионов, в которых проходило мероприятие.





Марина СМИРНОВА