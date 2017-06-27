Владимир ИЛЮХИН: Тарифы – не игрушка!

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН призвал управляющие компании «не играть» с новыми тарифами на теплоэнергию и горячее водоснабжение, установленными в регионе с 1 июля 2017 года. Организации, выставляющие счета, должны нести ответственность за правильность произведенных расчетов.

«Хочу обратиться к жителям края и представителям бизнеса: у нас всякое бывает, в счетах могут оказаться совершенно непонятные цифры, мы уже это проходили, знаем, что такое случается. Если цифры каким-то образом вызывают у вас сомнения, обратитесь в государственную жилищную инспекцию, в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. Мы обязательно с такими вещами разберемся. Не хотелось бы, чтобы людей обманывали. Управляющим компаниям не следует «играть» с тарифами — ситуация с выставлением счетов будет на постоянном контроле», — отметил В. Илюхин.

Напомним, что новые тарифы для населения вступили в силу с 1 июля 2017 года. «Заморозка» тарифов на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение, а также снижение тарифов на горячую воду в домах с закрытой системой ГВС будет отражена в квитанциях за июль, которые население получит в августе. Снижение тарифов на отопление и горячее водоснабжение в домах с открытой системой ГВС граждане увидят в квитанциях осенью, с началом нового отопительного сезона.

«Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края будет в постоянном режиме мониторить ситуацию применения новых расценок. В случае неправильного применения установленных тарифов мы будем оперативно принимать соответствующие меры, — сообщил руководитель региональной Службы по тарифам и ценам Камчатского края Олег Кукиль. — В случаях неправильного начисления платы за коммунальные услуги граждане могут обращаться и в контролирующие органы, и напрямую в свои управляющие компании с требованием проведения перерасчета».

С призывом ответственно подойти к расчетам платежей по новым тарифам к управляющим компаниям обратилось и региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Камчатском крае. Активисты движения заявили, что продолжат контролировать правильность выставления счетов населению. Сопредседатель регионального штаба Татьяна Смирнова отметила, что призывы ОНФ и всей широкой общественности края относительно завышенных тарифов, наконец, были услышаны. Она оценила инициативу властей не только с позиции представителя общественной организации, но и с позиции обычного жителя Камчатки.

«Этому нельзя не радоваться. Известно, что камчатские тарифы — одни из самых высоких по России. Эта мера направлена на поддержку простых камчатцев. Все в целом – и инициатива президента в отношении промышленных предприятий Дальнего Востока, и инициатива губернатора – станет хорошим стимулом для развития нашего края и сохранения благосостояния его жителей», — заявила она.

Т. Смирнова обратилась к управляющим компаниям, выставляющим счета населению, с просьбой обосновывать изменившиеся суммы платежей, которые не касаются «замороженных» и сниженных тарифов: «Мы должны четко понимать, за что платим. Граждане, соответственно, видя какие-то неправильные с их точки зрения начисления, должны обращаться и к исполнительной власти, и к нам в исполком. Если есть нарушения, не стоит оставлять это безнаказанно».

Большую работу, проделанную Правительством края в части оптимизации тарифов для населения, отмечают депутаты Законодательного собрания региона.

«К депутатскому корпусу жители края очень часто обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И самый частый вопрос, который нам задают, касается тарифов. Эта тема серьезно волнует граждан, потому что затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют достаточно серьезную часть бюджета. Принято беспрецедентное решение о снижении тарифов на горячее водоснабжение и тепловую энергию. Это стало итогом большой системной работы Правительства края. Принятые изменения позитивные идостаточно неожиданные: ведь население, к сожалению, привыкло к тому, что каждый год в июле происходит повышение. На фоне других субъектов, в которых тарифы продолжают повышаться, на Камчатке найдены такие пути оптимизации, которые позволили их снизить», — отметил депутат Заксобрания, заместитель председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кирносенко.

Напомним, в соответствии с поручением губернатора снижение тарифа на теплоэнергию и горячее водоснабжение с 1 июля произойдет в отдельных муниципальных образованиях, уровень льготных тарифов в которых выше средних по Камчатскому краю. Речь идет о городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также сельских поселениях Елизовского района — Николаевском, Пионерском и Раздольненском. Снижение льготных тарифов на отопление составит от 1,5% в Петропавловске-Камчатском до 6,4% в Елизове. Снижение тарифов на горячую воду составит, соответственно, от 1,8% до 6,3%. Региональной службой по тарифам и ценам проработан вопрос о «заморозке» тарифов на холодное водоснабжение на Камчатке. Они должны были увеличиться с 1 июля, однако принято решение сохранить их на прежнем уровне.

Кроме того, благодаря механизму выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, разработанному по поручению президента страны Владимира Путина, тариф на электроэнергию для промышленности и бизнеса на Камчатке снизится на 40%.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края