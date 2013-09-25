Восток работает, на старте – запад

Лососевая путина в Камчатском крае продолжает наращивать темпы. По данным на 1 июля промысел идет во всех муниципальных районах края, кроме Усть-Большерецкого района, где рыбалка стартует на следующей неделе.

По состоянию на 9 июля вылов ведется в Петропавловско-Командорской (в Усть-Камчатском, Елизовском и Алеутском районах), Западно-Камчатской (в Тигильском районе) и Карагинской подзонах, всего добыто 24 216 тонн (за неделю +10 127 тонн).

Основу промысла в Петропавловско-Командорской подзоне составляет нерка. Ее суммарный вылов здесь составил 12 406 тонн (в т.ч. в Усть-Камчатском районе – 12 244 тонн). Чавычи выловили 258 тонн, кеты – 457 тонн, горбуши – 154 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне начался промысел кеты, в закромах уже 405 тонн. Нерки тут поймано 89 тонн, горбуши – 45 тонн.

В Карагинской подзоне стартовала добыча горбуши, улов составил 7 019 тонн. Нерки здесь выловлено 688 тонн, кеты – 2 342 тонны, чавычи – 29 тонн.

Показатели вылова на 4 221 тонн выше уровня аналогичных в 2015 году.

Кроме легального вылова рыб, ведется и незаконный лов, а также изготовление икры. На реке Большая в Усть-Большерецком районе промысел лосося еще не открыт, а лов чавычи в промышленных масштабах и вовсе запрещен. «Несмотря на это, некоторые граждане все же осуществляют промысел, рискуя получить штраф или судимость в зависимости от размера улова», – сказал руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Христенко. Так, 24 июня двое граждан вылавливали чавычу. До встречи с инспекторами рыбоохраны они добыли 427 кг. Отметим, что в данном районе такие ограничения введены в связи с истощением популяции. Рыба, лодка и мотор изъяты проверяющими и переданы на ответственное хранение.

А первую крупную партию браконьерской икры изъяли 30 июня у жителя села Мильково. На реке Камчатка мужчина незаконно вылавливал лосось и изготавливал икру. У нарушителя изъяли лодку, мотор и сети и более 140 кг икры нерки.

Также группу из троих нарушителей задержали днем позже в районе села Долиновка на реке Камчатка. Их улов тоже оказался немалым: в общей сложности – более 100 кг лосося и свыше 9 кг готовой икры.

По всем трем фактам браконьерства проводится административное разбирательство, материалы будут направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

По состоянию на 28 июня с начала «красной» путины инспекторы рыбоохраны уже изъяли 5,74 тонн незаконно добытой рыбы, из них 4,27 тонны – лососевые. При этом органы рыбоохраны отмечают, что усиление контроля – увеличение постов, привлечение общественных инспекторов и тесное сотрудничество с рыбопромышленниками – предельно усложняет нелегальный промысел. В связи с этим участились случаи агрессивного поведения браконьеров при задержаниях, большинство из которых вооружены.





Марина Смирнова